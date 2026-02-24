Un médico explicó las causas y consecuencias del ACV hemorrágico que sufrió la periodista Daniela Ballester

El jueves pasado y tras presentar una intensa cefalea, Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico. Por el hecho, la periodista de 48 años ingresó al Sanatorio Los Arcos, donde permanece internada.

En los estudios de LN+, Jorge Tartaglione explicó las causas y consecuencias del episodio que vivió Ballester y sostuvo que “este tipo de accidentes cerebrovasculares es menos frecuente pero más grave”.

“El caso de Daniela me invita a compartir un mensaje: el ACV se puede prevenir”, manifestó Tartaglione. "Ella tuvo un cuadro hemorrágico pequeño, que le generó un cosquilleo leve en su mano y de golpe tuvo un dolor de cabeza muy pero muy fuerte“, reveló el experto.

En relación al episodio que vivió la periodista, el médico enumeró la sintomatología más común: “Hay avisos claros, como por ejemplo un dolor de cabeza anormal y repentino, sensación de pérdida de fuerza en los brazos, o alteración en el habla y la vista”.

Cuáles son las causas del ACV hemorrágico

Si bien Tartaglione indicó que “se trata de algo multifactorial”, resaltó tres causas que se repiten en la mayoría de los casos. Entre los cuales figuran:

El estrés.

Factores hereditarios.

El consumo de drogas.

“Lo de Daniela fue un caso muy particular, porque se trata de una persona que come sano y hace actividad física“, subrayó el cardiólogo, y agregó: “Ella pudo haber tenido algo hereditario o una crisis hipertensiva. Desde los 48 tenes derecho a tener presión alta y no saberlo”.

El ACV y sus consecuencias

Pedagógico pero sin negociar la severidad que exige un tema así, Tartaglione sostuvo que “un ACV hemorrágico puede llegar a tener las peores consecuencias: incluso ser fatal”.

En palabras del experto, “la primera hora después de sufrir un cuadro así es la más importante: es cuando el médico te puede abrir la arteria y liberar la tensión sanguínea".

“Porque por cada minuto que una arteria se mantiene obstruida, se te mueren dos millones de neuronas”, remató el especialista.

Cocaína y consultas médicas

Al cierre de su exposición, Tartaglione insistió en el daño que implica el consumo de drogas. “Cada vez que alguien aspira cocaína, se le aplasta un vaso sanguíneo: es terrible”, enfatizó.

“Hoy vivimos muy rápido y nos olvidamos de algo crucial: darle bolilla a nuestro cuerpo”, evidenció el médico.

“Por eso, si sentís un dolor de cabeza anormal o un cosquilleo en la mano -algo que nosotros llamamos ataque isquémico transitorio-, inmediatamente ahí tenés que consultar”, recomendó el cardiologo.

Luego, Tartaglione cerró: “Vale más una consulta médica de más, que luego tengamos que sufrir algo así”.