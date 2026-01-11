Incendios en Chubut: viviendas quemadas y devastación también en El Vallecito, el loteo que ayer fue arrasado por el fuego

EPUYÉN.– Aunque en las primeras horas de esta mañana la zona de El Hoyo y Epuyén lucía algo más calma y sin el humo estancado de ayer, antes del mediodía algunas columnas de humo comenzaron a levantarse con intensidad, en los alrededores de la aldea San Francisco.

Si bien las casas de ese barrio se mantienen a salvo por ahora, en el loteo El Vallecito, que está justo a continuación hacia el sur, ayer se quemaron cerca de diez casas. Ese es el sector donde el incendio tuvo ayer un comportamiento extremo, bajó por el cerro Pirque, saltó el río Epuyén y cruzó la ruta 40 hacia la laguna Las Mercedes, dentro de una estancia que es propiedad del Grupo Spadone y que también se quemó.

El incendio visto desde Epuyén

Como no hay datos oficiales sobre las pérdidas, los vecinos recorren la zona y van descubriendo cómo el fuego arrasó las viviendas y el tendido eléctrico. Nicolás vive en San Francisco y esta mañana llegó hasta El Vallecito en bicicleta para ver qué había pasado con la casa de una señora conocida que vive en Neuquén. La construcción está quemada. “Voy a ver si puedo contactarme con el casero, porque los perros de la señora se salvaron, pero la tranquera está rota y andan sueltos”, dijo.

A pocos metros, vecinos enfriaban con manguera otro terreno quemado. Sobre el camino de ripio del frente, un poste de luz seguía ardiendo. Unos 500 metros más allá, un caserón en una esquina era ahora una montaña de chapas con una chimenea de piedras. El paso del fuego sorprende: la casa que está justo al lado se salvó, mientras otras dos ubicadas unos metros más atrás fueron devoradas por las llamas.

Devastación en El Vallecito

Unos kilómetros más al sur, sobre la ruta 40, otras familias también sufrieron la pérdida completa de sus viviendas. A ambos lados del asfalto, asalta la tristeza del bosque quemado. Y las casas que se salvaron lucen ahora rodeadas de devastación.

Si bien ayer fuentes de la Secretaría de Bosques de Chubut señalaron a LA NACION que la superficie quemada era de unas 6000 hectáreas, hoy desde la gobernación provincial estimaron en 11.970 hectáreas el área afectada hasta ahora.

El incendio forestal –iniciado hace seis días en Puerto Patriada– continúa activo, con tres frentes de avance principales. “A partir de las 13 de ayer comenzó a intensificarse la velocidad del viento y reactivó varios sectores. El fuego descendió detrás de la Escuela N° 81 y avanzó hacia El Pedregoso. En Los Paredones, volvió a cruzar la ruta nacional N° 40, propagándose hacia la laguna Las Mercedes”, indicaron hoy desde el Servicio de Manejo del Fuego de Chubut.

Solo una chimenea en pie quedó de una vivienda

En ese sector el fuego aún amenaza varias viviendas que se encuentran sobre la ruta 40. Las familias se mantienen expectantes y enfrían sus terrenos mientras ven alzarse las columnas de humo a pocos metros. Lo mismo hacen decenas de pobladores entre El Hoyo y Epuyén, incluso los que viven a varios kilómetros de los lugares por donde avanza el fuego. Saben que cualquier cambio de viento es una potencial amenaza. Las reposeras en las puertas de las casas, las camionetas con tótems (tanques contenedores) de agua cargados y el cansancio de días sin dormir son una constante.

Asimismo, en los alrededores de la laguna Las Mercedes el incendio pone en riesgo la Usina y la Escuela de El Coihue, “por lo que se mantiene personal con maquinaria, apertura de fajas y resguardo con camiones cisterna”, señalaron las autoridades. En simultáneo, el incendio avanzó en el sector de Cárdenas (margen noroeste del lago Epuyén), afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas. Allí todavía hay mucha actividad en las zonas altas y focos secundarios.

Viandas para las brigadas

Ese es el frente de incendio más cercano a Puerto Bonito, en la cabecera sur del lago Epuyén, donde también hay decenas de casas y complejos turísticos. Allí está la Escuela Mariano Moreno, que por estas horas es el espacio donde unas 30 personas preparan viandas para los brigadistas.

La Escuela Mariano Moreno es por estas horas el espacio donde unas 30 personas preparan viandas para los brigadistas

Silvia es una de esas personas. Vive en Epuyén y hace un año, por otro incendio en la zona que quemó unas 60 viviendas, tuvo que evacuar con su hija embarazada cuando las llamas se acercaban. Esta vez, no dudó en sumarse al grupo humano que prepara cada día cientos de sándwichs y empanadas. “Al principio éramos 20, pero fue llegando gente de distintas localidades para ayudar. Hacemos los panes acá también y todos los rellenos”, cuenta Silvia.

Algunos brigadistas llegan hasta allí para comer y a muchos otros les hacen alcanzar las viandas a los frentes de combate. Aunque están sin luz y sin agua, en la escuela la ayuda no para. Una señora de Villa La Angostura no aguantó quedarse en su casa cuando se enteró del incendio: “Pedían agua y comida, pero yo quería venir a ayudar. Llegué ayer”, dice mientras acomoda las mesas donde disponen los panes para empezar a armar sándwichs.

Como ayer, los medios aéreos están operando hoy: en la víspera lo hicieron especialmente en áreas de interfase en El Balcón, El Pedregoso y la aldea San Francisco, mientras que ahora se concentran en la zona entre el cerro Coihue y el campo de la estancia Leleque. Allí está uno de los frentes más activos del incendio, que avanzó por el valle del río Minas y avanza muy fuerte hacia el sudeste.

Algunos brigadistas llegan hasta allí para comer y a muchos otros les hacen alcanzar las viandas a los frentes de combate

Un brigadista en terapia intensiva

A la vez, al oeste de Puerto Patriada, el fuego se propagó con intensidad hacia La Burrada, donde se realizaron fajas cortafuegos con maquinaria vial. “En la zona alta del Cordón Derrumbe (Laguna Los Alerces) se helitransportó personal, aunque los trabajos no fueron efectivos debido a la reactivación de focos, debiendo replegarse preventivamente”, informaron desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Para hoy se espera la llegada de 63 brigadistas de la provincia de Córdoba y 15 integrantes de la Brigada Nacional del Noreste Argentino, una de las divisiones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Desde el Hospital Zonal de Bariloche comunicaron hoy que un brigadista de 42 años que participaba del combate del incendio en Epuyén ingresó ayer y permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. “Está estable, con quemaduras del 20% en el cuerpo y la vía aérea. El pronóstico es favorable. Se hará un seguimiento con médicos intensivistas y cirujanos plásticos”, añadieron.

En tanto, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para la zona de Epuyén hay una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70% para esta tarde, lo que podría brindar algo de alivio.