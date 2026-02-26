Indignación en Monte Hermoso: una pareja sacó a un pingüino del mar y lo llevaron hasta la orilla para sacarse fotos

En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales donde se ve a una pareja sacando a un pingüino del mar para llevarlo hasta la orilla con la finalidad de tomarle fotos. El episodio ocurrió en Monte Hermoso, al sudoeste de la costa bonaerense. Las imágenes no tardaron en despertar críticas desde diferentes sectores.

Indignacion en Monte Hermoso

En las imágenes transmitidas en LN+, se ve el momento exacto en el que la pareja sujeta al animal entre las olas. El registro no solo evidencia el mal accionar de estos dos turistas, sino también la nula intervención de los autores de la filmación

Una vez que la pareja tuvo bajo control al pingüino, lo llevaron hasta la orilla, donde le tomaron una serie de fotografías. El video refleja cómo el animal se encuentra bajo un estado de estrés, intentando, sin éxito, escapar.

Testigos del hecho sostuvieron que no solo la pareja que protagonizó el lamentable hecho se retrató con el animal, sino que también lo hicieron varias personas que pasaban por la zona.

El animal, visiblemente estresado luego de ser retirado de su hábitat

El episodio puso en evidencia la mala conducta de los turistas, abriendo la posibilidad de que el animal resultara herido, pero por otro lado, exponiéndose ellos mismos, ya que los pingüinos son transmisores de bacterias.

La presencia de pingüinos en Monte Hermoso no es anormal, ya que forman parte de las rutas migratorias habituales de estos animales. Desde el sector proteccionista animal recordaron la importancia de que interactuar con la fauna silvestre siempre a una distancia prudencial, para evitar daños y preservar la biodiversidad local.