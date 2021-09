Inmunidad de rebaño: Fernán Quirós dio de baja una meta esperada para frenar el Covid y explicó las razones

El ministro de salud porteño, Fernán Quirós, se refirió hoy al alto ritmo de vacunación contra el coronavirus en la Ciudad y su relación con una posible inmunidad de rebaño. Si bien desde el comienzo de la pandemia se habla del horizonte que puede representar llegar a esta situación, el funcionario negó que pueda existir esta opción debido a la capacidad de mutación del virus.

En el marco de la conferencia de prensa de la cartera sanitaria sobre la evolución del brote en la Ciudad Quirós dijo: “La inmunidad colectiva o de rebaño aún está en debate en esta enfermedad porque es un virus con altas tasas de mutación y van cambiando su contagiosidad y su nivel de escape a la inmunidad adquirida”.

Si bien destacó con optimismo el avance de la campaña de inoculación, explicó que la meta de la inmunidad de rebaño no parece alcanzable. “Venimos vacunando al 1% de la población por día, es un ritmo muy alto, estamos llegando al 50% en estos días y si seguimos con la provisión de vacunas llegaremos a un 70% para el mes de septiembre, uno de los hitos a los que queremos llegar”, afirmó Quirós.

Y luego agregó: “Pero las experiencias internacionales con esta situación de la variante delta muestran que cuando los países y las ciudades llegan al 70% de la población vacunada, la transmisión comunitaria del virus baja drásticamente y la cantidad de enfermos que llega a terapia intensiva es mucho menor”.

Las PASO

Sobre las medidas sanitarias para las elecciones primarias del 12 de septiembre, el funcionario dijo que el operativo está planificado de acuerdo a lo determinado por el fallo de la jueza María Servini, por el cual no podrán votar enfermos de coronavirus ni contactos estrechos en la Ciudad.

“Las personas que están enfermas o son contactos estrechos están bien identificadas en la Ciudad y saben que no podrán votar porque no pueden transitar”, remarcó.

Quirós también explicó que quienes aún no tienen la segunda dosis deben sentirse tranquilos a la hora de ir a votar ya que “tanto desde la Justicia electoral como desde la Ciudad, hay protocolos y las dos medidas más relevantes son la ampliación de los lugares de votación para que no haya mucha gente por escuela, y la prioridad para las personas de 70 y más años que no van a hacer cola”.

“Estamos al día de hoy en un promedio de 300 casos por día, el número más bajo desde que comenzó la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró Quirós, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella; y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni.

Vacunación en la Ciudad

Número totales

Vacunados dosis 1: 2.155.224.

Vacunados dosis 2: 1.409.963.

Total dosis aplicadas: 3.565.187.

Total dosis recibidas: 3.519.324.

Contagios y mortalidad

Total: 500.008

Registrados ayer: 324

Recuperados totales: 462.133

Recuperados del día: 391

Fallecidos: 11.689

Muertes reportadas del día: 15

Letalidad: 2,34%

Ocupación de camas del sistema de salud público

Graves: 13,5% (81 camas de 600)

Moderados: 6% (90 de 1500)

Leves: 2,6% (133 de 5.000)

Ocupación de camas del sistema de salud privado

Graves: 24,3% (298 camas de 1222)

Moderados: 19,8% (501 de 2530)

Testeos

Totales: 5.569.419, positividad del 27,3%

Reportados del día: 22.362, positividad del 2,8%

Tasa de test: 9 (cada 1000 habitantes)

Barrios vulnerables

Total: 27.424

Registrados ayer: 25

Positivos totales: 27.456

Reportados del día: 8

Recuperados totales: 25.998

Recuperados del día: 4

Fallecidos: 420

Muertes reportadas del día: 0

Letalidad: 1,53%

