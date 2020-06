Coronavirus. Martín Insaurralde: "Que la gente entienda que esto no es joda"

Cuatro nuevos contactos estrechos de Martín Insaurralde dieron positivo Fuente: Archivo

"Que la gente entienda que esto no es joda", dijo Martín Insaurralde, que el viernes pasado dio positivo en coronavirus. El intendente de Lomas de Zamora habló en una entrevista televisiva y se refirió a sus síntomas y al estado de su salud.

"Me siento un poco cansado y tengo fiebre constante, pero el paracetamol me la baja", afirmó en el programa La Peña de Morfi de Telefé desde el hospital municipal de Llavallol, donde se encuentra internado. Insaurralde contó que se encuentra bien y cuidado, pero que hay que "esperar a ver cómo evoluciona el virus en el cuerpo".

Martín Insaurralde mantuvo un diálogo televisivo y contó su experiencia Crédito: Captura TV

El jefe municipal explicó que es un paciente "diferente", porque tiene una afección respiratoria previa. "Los virus o gripes me atacan enseguida a los bronquios, pero hasta ahora no tengo afección pulmonar. La tomografía me dio una carga viral pequeña", agregó.

En 2011 Insaurralde fue intervenido en la zona inguinal tras detectarle un seminoma, un tipo de cáncer de testículo, y luego fue sometido a un tratamiento para combatir la enfermedad. Sobre los síntomas, informó: "Yo ya tenía poco olfato después de la quimio, que te va eliminando distintos sentidos. A mí (me eliminó) tanto el tacto como la hipersensibilidad de los pies. No tenía buen olfato, pero ahora me dí cuenta de que no tengo nada de gusto".

Insaurralde contó que está tranquilo a pesar de su deficiencia renal, porque le sacan sangre todas las mañanas. "Estoy controlado y bien cuidado por los médicos", insistió. A su vez, afirmó sentir "cansancio, mucha fiebre y dolor muscular" y que "la noche se hace más difícil". También aseguró que desde el municipio cumplen con todas las medidas y recaudos para prevenir el contagio, pero tanto su secretaria privada, su chofer y su secretario de Gobierno dieron positivo. "Están asintomáticos en su casa", añadió.

El contagio

"Yo arranqué el miércoles pasado. Después de un almuerzo de trabajo sentí calor y ahí en la puerta de la oficina tenemos un termómetro donde tomamos la temperatura a todas las personas", informó. El intendente se refirió a la reunión del miércoles pasado, de la que participaron varios funcionarios. Se trató de un encuentro con el Comité Operativo de Emergencias de Lomas de Zamora. "La reunión se hace en un gimnasio y fue rápida", indicó. De la reunión participó Federico Otermín, delfín del mandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados Bonaerense, cuyo hisopado dio negativo. "Hay dos secretarios que se contagiaron, había 14", afirmó Insaurralde.

"Que la gente entienda que no es joda esto y hay que cuidarse", sostuvo. "La angustia del encierro es dificilísima, estoy acá hace tres días y la verdad que es difícil. Dentro de las posibilidades que tengan los argentinos de cumplir el distanciamiento social y el aislamiento, que lo hagan", completó.

Por otro lado, se confirmó que cuatro nuevos contactos estrechos también están contagiados. Además, se está a la espera de los resultados de otros siete hisopados que fueron realizados ayer. Por el momento no se difundieron los nombres de los nuevos contagiados. Ayer trascendieron los resultados de los test de quienes mantuvieron contacto con el mandatario municipal. Mientras que el test realizado al vicepresidente de la Fundación Bapro, Alejandro Alegretti, arrojó resultado positivo, el de otros tres funcionarios dieron negativo.

Por su parte, Jésica Cirio, modelo, conductora y esposa de Insaurralde, informó que en su caso, el hisopado dio negativo. A su vez, contó que el de la hija de ambos, Chloe, también dio negativo y se encuentran en perfecto estado. Cirio transmitió la noticia en su cuenta de Instagram. "Quiero agradecerles a todos por la cantidad de mensajes que recibí estas últimas horas, muy amorosos y muy lindos, por todo el apoyo que recibimos como familia", volvió a expresar. Y reveló: "También quiero contarles que mi estudio de Covid me dio negativo, así que ahora estamos pendientes de Martín y de su pronta recuperación y apoyándolo desde acá como familia".