Uno por uno, quiénes son los 16 muertos del temporal en Bahía Blanca

La tormenta que azotó Bahía Blanca dejó un saldo trágico: 16 personas murieron como consecuencia de los efecto de la inundación, según confirmaron fuentes de la investigación a LA NACION. La Justicia identificó a 15 de las víctimas, mientras que aún resta reconocer a un hombre de aproximadamente 55 años. Entre los fallecidos se encuentran residentes de hogares de adultos mayores, personas que fueron arrastradas por la corriente y otras que quedaron atrapadas en sus viviendas.

Margarita Emma Egusquiza, nacida en 1937, fue hallada sin vida en la residencia para mayores Sarmiento, ubicada en la calle Sarmiento 650. Junto a ella, Perla María Re Malena, de 99 años, y Sara Rueda, de 101, murieron por asfixia y ahogamiento.

En otro geriátrico, en Las Heras 481, fueron encontrados los cuerpos de Hilda Elvira Pompei, nacida en 1942, y Estela Iturbides, de 94 años. Todas fallecieron por hipoxia y asfixia por sumersión.

Elba Yolanda Ressia, de 90 años, fue hallada en su domicilio en San Salvador 235. La causa de su muerte fue anoxia y asfixia por sumersión. En circunstancias similares, María Isabel Oliva fue encontrada en su vivienda de Leopoldo Marechal 2240. Sofía Raquel González, cuya edad no se determinó, murió por edema pulmonar y asfixia en su casa en la calle Guatemala 608.

Nelson Javier Zinni (48), periodista y coleccionista de vinilos, sonríe rodeado de su vasta colección musical. Fue una de las 16 víctimas de la trágica inundación en Bahía Blanca.

Nelson Javier Zini, de 48 años, era periodista, empleado municipal y coleccionista de vinilos. Tenía un programa en LU3 y una colección de más de 20.000 discos. Su pasión por la música y las antigüedades lo llevaron a reunir objetos de distintas épocas, desde cajitas de anilina hasta revistas antiguas. “Hay todo un costado suyo que se ancló entre 1920 y 1940. Incluso, con el tango ha construido un túnel a través del tiempo que lo transporta diariamente a las veladas de Gardel y D’Arienzo, sus preferidos”, describía un perfil en La Nueva Provincia. En una entrevista, cuando le preguntaron cómo se definiría, respondió: “Soy como una persona antigua. Pero no por cómo me visto, porque no puedo volver a la época de antes y vestirme con galera”. Y agregó: “Me hubiese gustado vivir en la década del ‘20 o del ‘40 para disfrutar la época del jazz, del charlestón y para ver a las grandes figuras”. Vivía con su pareja y ambos tenían un hijo. En redes sociales, lo recordaron con cariño: “Un tipo genial, amable y buena persona”, escribió un usuario. Fue encontrado en la vía pública, en Maestro Piccioli 2400. Según el informe forense, falleció por una miocardiopatía dilatada y asfixia por sumersión.

Rolando Ortega, que vivía en la residencia Atardecer, en Joaquín V. González 109, en General Cerri, murió por edema pulmonar y asfixia. Nélida Elisei, de 78 años, fue hallada sin vida en el centro de evacuados Club Sansinena. La causa de su fallecimiento fue un edema pulmonar y asfixia por sumersión.

Ángel Eduardo Mosman, de aproximadamente 55 años, fue encontrado en la Ruta Nacional 3. Presentaba un edema pulmonar severo y signos de asfixia. En la calle Florencio Sánchez 135, fue hallada Anastacia Agüero, de 86 años. Murió por edema pulmonar y ahogamiento. Micaela Vicenta Hernández, de 81 años, fue encontrada en Dasso y Brihuega, en Ingeniero White.

Rubén Omar Zalazar, de 43 años, era chofer de la empresa de logística Andreani y murió en un intento de rescatar a dos niñas desaparecidas. Su cuerpo fue hallado en la Ruta Nacional 3. Falleció por hipoxia cerebral y ahogamiento.

Aún queda un fallecido sin identificar. Se trata de un hombre de aproximadamente 55 años, de complexión robusta, con cabello entrecano y barba. Su cuerpo fue hallado en la Costanera Paseo Pescador, en Balneario Maldonado. La causa de muerte fue un edema pulmonar severo e insuficiencia cardíaca.

Las intensas lluvias registradas en Bahía Blanca dejaron severas inundaciones en distintos barrios. Según datos oficiales, en solo doce horas cayeron 290 milímetros de agua, lo que provocó el colapso del sistema pluvial y la evacuación de cientos de personas. Defensa Civil, bomberos y personal de emergencias trabajaron durante toda la jornada en el rescate de vecinos y en la identificación de víctimas.

Fuentes judiciales indicaron que la identificación de los cuerpos estuvo a cargo de la División Dactiloscopia de la Policía Federal, con la colaboración de familiares y documentos hallados en los lugares del hallazgo. En algunos casos, se utilizaron registros odontológicos para confirmar identidades.

El temporal dejó, además de las víctimas mortales, numerosos daños materiales. Viviendas anegadas, calles intransitables y cortes de energía afectaron a varios sectores de la ciudad. Las autoridades municipales evalúan las pérdidas y buscan coordinar asistencia para los damnificados.

Las familias de las víctimas reciben asistencia psicológica y legal. Organismos de derechos humanos y grupos vecinales exigen respuestas sobre las condiciones de los geriátricos donde se produjeron algunas de las muertes. También pidieron que se investigue si hubo demoras en la asistencia a las personas atrapadas.

Los operativos de limpieza y recuperación de la ciudad continúan. Equipos de emergencia trabajan en el retiro de escombros y en la asistencia a los afectados. La comunidad de Bahía Blanca, impactada por la tragedia, organiza colectas y campañas solidarias para ayudar a las familias damnificadas.

Los restos de las víctimas serán velados en distintas funerarias de la ciudad. Familiares y amigos de los fallecidos lamentan la pérdida y exigen que se tomen medidas para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Camila Súnico Ainchil Por