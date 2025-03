Inundación en Bahía Blanca. Vecinos reclaman que se demora la entrega de asistencia y donaciones

En barrios afectados de Bahía Blanca, vecinos afirman que la ayuda que necesitan se sigue demorando a pesar de que a través de los medios se enteran de la ayuda y las donaciones que van llegando a una ciudad que funciona en emergencia. Algunos de ellos se quejan de que, a pesar de los problemas de conectividad que aún persisten, completaron un formulario online para reportar qué necesitan, desde evacuación o extracción de agua en subsuelos hasta alimentos, colchones, frazadas y ropa seca o están buscando un familiar.

“Los colchones se entregarán de 8 a 16 en el domicilio del incidente. Indispensable dejar teléfono”, se lee en la copia que comparte Carolina Rodríguez, del barrio Villa Rosas. Su hermana viaja a Ingeniero White a llevarle a otros vecinos donaciones que reúne. “Recién se fue con tres bolsas de ropa, zapatos y medias que le di de mi nena –cuenta–. Fue a buscar a una casa dos colchones para entregarles a los que están en un techo.”

Está enojada y le reprocha a las autoridades locales que no estén yendo casa por casa. Lo mismo menciona Silvia García, al frente del merendero La Norita en el barrio Saladero.

“Es admirable lo que está haciendo mi hermana y todos los vecinos que nos ayudamos para ayudar al otro, al invisible, al que el municipio le da la espalda. ¿Te parece que con las toneladas que llegaron, los vecinos tenemos que estar juntando [productos de primera necesidad] para repartir mientras el municipio se lo acovacha?”, lanza Rodríguez.

Localmente, en tanto, las autoridades informaron que concentran el acopio y la distribución de kits de limpieza, ropa y alimentos recibidos para la asistencia en 24 puntos geográficos. En el formulario Emergencia Bahía - Reporte de Incidentes que están completando vecinos con acceso a internet pueden pedir asistencia con la extracción de agua de sótanos/cocheras (bomba de achique), colchones, frazadas, ropa seca, seguridad alimentaria, remoción o traslado de automóviles, búsqueda de una persona, evacuación y otras emergencias, como cables o árboles en peligro. De no tener conexión, la intendencia comunicó que los pedidos se pueden hacer en alguno de esos sitios de entrega.

Colchones y frazadas, según refiere García a LA NACIÓN, es lo que más están necesitando sus vecinos en un barrio al que el agua entró con fuerza la madrugada del viernes pasado. Ayer, el intendente Federico Susbielles dijo junto al gobernador Axel Kicillof que tenían un stock de 1400 colchones para 4000 requerimientos. Imágenes de la asistencia enviada en aviones Hércules por el Ministerio de Capital Humano mostraban esta semana la descarga de esos elementos.

Envío de colchones en los Hércules de la Fuerza Aérea Gentileza Ministerio de Defensa de la Nación

Ante la consulta de este medio, en esa cartera refirieron que no podían proporcionar un detalle de lo enviado. Se limitaron a hablar de 60 toneladas de artículos esenciales, materiales de construcción, artículos de higiene y mobiliario, y productos de limpieza y protección, sin más precisiones.

Esta mañana, también llegó a la zona de Bahía Blanca el Tren Solidario, una formación de once vagones con toneladas de donaciones.

“La mayoría tiene todo húmedo donde viven y los elementos que necesitan tendrían que dejarlos en un punto más cercano con alguien responsable porque, si no, no van a llegar a destino. La ayuda de colchones nunca llegó”, expresa García en diálogo con este medio. “Me consiguieron colchones usados en este momento, pero no veo la mercadería que llega en las donaciones. En el barrio [por Saladero] solo se ve lo que llega de vecinos de a la redonda.”

Su casa quedó con 20 centímetros de agua cloacal. Atinó a poner en alto alimentos para poder cocinar en su olla de 100 litros. Vecinos de Ascasubi y Punta Alta le pidieron que siguiera haciéndolo.

Fabiola Czubaj Por

Temas Inundaciones