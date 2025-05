Inundaciones: el intendente de Zárate dijo que en algunos barrios hay hasta dos metros de agua

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, dijo en la mañana de este sábado que en algunos barrios hay hasta dos metros de agua en medio del temporal que afecta a la ciudad y a otras localidades de la provincia de Buenos Aires, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja. Además, el jefe municipal indicó que “la situación es de catástrofe” y que cayeron 330 milímetros de agua desde el viernes.

“No para de llover, tenemos más de 330 milímetros acumulados. No se puede llegar por ruta 9 y hay 181 evacuados”, informó Matzkin en diálogo con radio Mitre. El viernes por la tarde el mandatario municipal había publicado un video y pedido a los vecinos que no salieran de sus casas; en tanto suspendió todas las actividades públicas.

A las 15:45hs, ya habían caído 150mm en Zárate

“Se hicieron tareas de rescate vía agua. La parte urbana está intacta, pero en la periferia, donde hay barrios de zona baja, hay hasta dos metros de agua. Hay fuerzas federales y provinciales evacuando. Muchos han querido quedarse en el lugar pese a la recomendación de que salieran. La situación es muy grave, no para de llover y el agua no escurre. Cayó el 60% del agua del año en menos de un día”, sumó el intendente.

En ese contexto, insistió en que en este momento “la situación es de catástrofe” y que “la prioridad es la vida”, en referencia a la pérdida material que provoque el temporal.

Temporal en Zárate. Ruta 6. rodrigo nespolo

“Una gran cantidad de gente pudo autoevacuarse temprano antes de que llegara el agua. Hasta el momento no tenemos ninguna víctima fatal. La lluvia va a seguir durante todo el día y mañana cuando pare va a haber vientos de 80 kilómetros por hora, y los árboles y los postes de luz mojados con el viento pueden caer”, advirtió Matzkin. El acceso a la ciudad por ruta 9 tanto desde el sur como el norte está totalmente cortado al tránsito.

En otro tramo de la entrevista, el intendente habló de la infraestructura de Zárate para prevenir inundaciones. “En los barrios afectados no hay obra que se pueda hacer porque están en las zonas donde escurre el agua. Si mañana se seca el río y construís una casa porque lo ves bajo y después llueve, se te inunda”, ejemplificó.

Tras eso, consideró: “La ciudad urbana que respeta el código de planeamiento, donde el Estado se encargó, hoy puede tener una vida normal con 330 milímetros. Durante décadas se miró para un costado y se construyó en lugares donde no se tenía que construir. No hay obra para solucionarlo. Si hago un canal, inundo otra zona. Por algo hay que respetar el código urbano, no hay que mirar para el costado y permitir que haya venta irregular de terrenos. Zárate tiene 40 barrios irregulares. En mi gestión no permití ni un solo barrio irregular”.

La situación en Campana

Por otro lado, en la localidad bonaerense de Campana los vecinos viven una situación similar a la de Zárate, al igual que otras ciudades como Baradero, San Antonio de Areco, entre otros, donde la alerta también es roja y naranja.

El intendente Sebastián Abella brindó información sobre el estado de la ciudad. “Va a seguir bajando el agua desde el centro de la provincia hacia Campana, es una zona baja, el agua queda como encerrada entre las rutas 6 y la 9, y va a seguir lloviendo. Estamos desde ayer ayudando y ahora se necesitan más botes con motor para sacar a los vecinos. Los estamos llevando a distintos lugares de la ciudad con un operativo para darles la asistencia y reubicarlos con familiares que no estén afectados”, expresó en diálogo con LN+.

Tras el fuerte temporal en Zárate y Campana, la @Armada_Arg , a través del Área Naval Fluvial, brinda apoyo a la comunidad en coordinación con las autoridades locales.



Personal y medios de la Base Naval Zárate y del Batallón de Infantería de Marina N.º 3 “Alte. Eleazar” están… pic.twitter.com/wgty9sQaXZ — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) May 17, 2025

“Que el agua supere la altura de la Panamericana es mucho, esta tres o cuatro metros por encima del cauce del arroyo. Hasta ahora no hay información de víctimas fatales”, sumó. Además, pidió la donación de frazadas, colchones, ropa seca y agua mineral, que se recibirá en el palacio municipal.

En tanto el Ministerio de Defensa montó un amplio operativo para coordinar con los municipios de Campana y Zárate y el gobierno de la provincia de Buenos Aires para evacuar a los vecinos afectados. El SMN informó que las lluvias continuarán por lo menos hasta el domingo.