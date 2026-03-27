Investigan la muerte de un bebé en un parto domiciliario en Neuquén: autopsia, allanamientos y celulares secuestrados

Una autopsia, dos allanamientos, celulares secuestrados y una serie de entrevistas a quienes intervinieron después del parto forman hoy el núcleo de la investigación abierta en Neuquén por la muerte de un bebé durante un nacimiento en una vivienda particular de Rincón de los Sauces. La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal y, por ahora, no tiene personas imputadas . El expediente apunta a reconstruir con precisión qué ocurrió antes, durante y después de ese momento.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, dispuso las primeras medidas junto con la policía provincial apenas se confirmó el fallecimiento del recién nacido. Entre esas actuaciones figura la autopsia en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial neuquino, una prueba central para determinar la causa de muerte. Al mismo tiempo, la investigación avanzó sobre los lugares y los dispositivos que pueden ayudar a ordenar la secuencia de hechos.

Según la información preliminar, el episodio ocurrió el domingo 22 de marzo. La mujer cursaba un embarazo de 42 semanas y había previsto parir en su casa , acompañada por una obstetra y su pareja. En ese contexto, uno de los procedimientos se realizó en la vivienda donde se produjo el parto. Allí, los investigadores encontraron una pileta que, se presume, habría sido utilizada durante el trabajo de parto. Ese hallazgo quedó incorporado al expediente como parte de la reconstrucción de las condiciones en las que se desarrolló el nacimiento.

La investigación no se limitó a ese domicilio. También se ordenó allanar el lugar donde se alojaba la obstetra, que había viajado desde otra ciudad de Neuquén hasta Rincón de los Sauces para asistir a la mujer. A la par, la fiscalía dispuso el secuestro de teléfonos celulares para peritar el contenido de las comunicaciones y requisó el auto en el que se movilizaba la profesional. Con esas medidas, la fiscalía busca reconstruir no solo la asistencia brindada, sino también los movimientos previos y posteriores al parto .

Otro de los ejes del expediente es la cronología de esa mañana. Alrededor de las 7, desde el hospital local llamaron al 101 para solicitar una ambulancia que asistiera a una mujer que estaba dando a luz en un domicilio particular. Minutos después, sin embargo, se comunicaron para cancelar el pedido. A las 7.20, la pareja llegó en un auto particular a una clínica privada de la ciudad, donde la mujer fue asistida en la sala de parto y posteriormente recibió el alta médica.

Ese tramo de la secuencia quedó bajo análisis judicial. Por eso, entre las medidas ordenadas, también figura la toma de entrevistas al personal médico que atendió a la mujer en la clínica privada , además de la remisión de los informes médicos correspondientes. Esos testimonios y documentos deberán complementar el resultado de la autopsia y los peritajes sobre los teléfonos secuestrados.

El debate sobre los partos domiciliarios

El caso volvió a poner en discusión una práctica que en la Argentina no está prohibida, pero tampoco cuenta con una regulación estatal específica: el parto domiciliario. En ese marco, se realiza de manera privada y suele quedar atravesado por posiciones contrapuestas entre quienes lo defienden como una alternativa válida en determinados embarazos y quienes advierten sobre los riesgos de que surjan complicaciones inesperadas fuera de una institución de salud.

En líneas generales, los especialistas coinciden en que un parto en domicilio solo debería contemplarse en embarazos de bajo riesgo, con controles prenatales adecuados, sin patologías maternas o fetales detectadas y con seguimiento profesional durante todo el proceso . También remarcan que la selección previa de los casos es uno de los puntos centrales para reducir riesgos, aunque eso no elimina por completo la posibilidad de una complicación súbita.

Ese es uno de los nudos del debate. Profesionales de la salud materna suelen advertir que incluso embarazos considerados normales pueden presentar dificultades imprevistas en el trabajo de parto o en el momento del nacimiento. En esos casos, la capacidad de respuesta rápida pasa a ser determinante. En un centro de salud, esa reacción puede apoyarse de inmediato en quirófano , anestesistas, banco de sangre, neonatología y otros recursos hospitalarios. En un domicilio, en cambio, todo depende de la posibilidad de detectar a tiempo el problema y concretar una derivación sin demoras.

Por eso, uno de los puntos en los que existe mayor coincidencia entre distintas miradas es la necesidad de articulación entre quienes asisten partos en casas particulares y el sistema de salud formal . La posibilidad de trasladar a la persona gestante o al bebé a una institución, y de que esa transición ocurra sin cortes en la atención, es vista como una condición clave para cualquier estrategia de parto planificado fuera del hospital.

En la Argentina no existen estadísticas oficiales del Ministerio de Salud que discriminen las muertes neonatales según si ocurrieron en partos domiciliarios o institucionales. Esa ausencia de datos específicos dificulta medir con precisión la incidencia de eventos adversos en nacimientos en casas particulares. Sí existen, en cambio, datos generales sobre mortalidad infantil y neonatal.

Según el último boletín de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), la tasa de mortalidad infantil pasó de 8 por mil nacidos vivos en 2023 a 8,5 por mil en 2024. De acuerdo con el anuario de Estadísticas Vitales, en 2023 hubo 460.902 nacidos vivos y murieron 3.689 menores de un año; en 2024, con 413.135 nacidos vivos, las muertes infantiles fueron 3.513. Aunque en términos absolutos hubo menos fallecimientos, también se registraron menos nacimientos , por lo que la tasa mostró una suba.