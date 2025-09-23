Javier Milei ya está en EE.UU. para reunirse con Donald Trump; surge una pista paraguaya en el caso AMIA
Además, anunciaron aumentos para el personal del Garrahan; el gobierno de Donald Trump asegura que el uso del paracetamol durante el embarazo es riesgoso; Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro. Estas son las noticias de la mañana del 23 de septiembre de 2025
- El presidente Javier Milei llegó esta mañana a Nueva York envalentonado tras el respaldo explícito que le dio ayer Estados Unidos, y con el objetivo de lograr avances en un posible salvataje financiero que podrían empezar a plasmarse en la reunión que sostendrá cerca del mediodía con el presidente norteamericano, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
- Un testigo paraguayo entregó documentación al fiscal del caso AMIA Sebastián Basso, en la que figurarían triangulaciones de fondos millonarios hacia terroristas de Hezbollah, que están acusados de participar en el atentado a la mutual judía en 1994. Este dinero estaba destinado a Ali Hussein Abdallah, quien le dio cobertura –según el expediente- en la Triple Frontera a uno de los 10 libaneses e iraníes que serán juzgados en ausencia: Salman Raouf Salman, acusado de coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación, que provocó 85 muertos.
- A pocas horas de un nuevo paro de 48 horas en reclamo por la situación de la institución, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan anunció un aumento para sus trabajadores. Será un “complemento mensual” de 450.000 pesos para el personal de asistencia y de 350.000 pesos para los administrativos, según se informó a través de un comunicado.
- Donald Trump afirmó este lunes que el uso de paracetamol durante el embarazo podría estar asociado con un mayor riesgo de autismo en los niños, y adelantó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de su país notificará a los médicos sobre esta posibilidad. Organizaciones médicas enfatizaron que el paracetamol sigue siendo seguro durante el embarazo para tratar fiebre y dolor. Y destacaron que la fiebre no tratada durante la gestación representa un riesgo enorme.
- Con Ousmane Dembélé entronizado con el Balón de Oro en la categoría futbolista, el PSG arrasó en la ceremonia de la revista France Football al quedarse con las distinciones a mejor equipo por ser campeón de la Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia, al director técnico Luis Enrique y al arquero Gianluigi Donnarumma.
