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Condenaron a 20 años de prisión al colorista que mató a un estilista en una peluquería de Recoleta

Se trata de Luis Abel Guzmán, quien antes de conocer la sentencia pidió perdón a la familia de la víctima

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Gabriel Di Nicola
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Luis Abel Guzmán, el peluquero asesino de Recoleta
Luis Abel Guzmán, el peluquero asesino de RecoletaRicardo Pristupluk

Luis Alberto Guzmán, el colorista que ejecutó a balazos al estilista Germán Gabriel Medina en la peluquería Verdini, del barrio porteño de Recoleta, fue condenado a 20 años de prisión.

Así lo resolvió hoy el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°24, según informaron fuentes del caso. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 14 de este mes.

El traslado de Abel Guzmán tras la condena
El traslado de Abel Guzmán tras la condenawww.fiscales.gob.ar

“Si bien es un primer paso, no estamos conformes con la sentencia. Vamos a apelar”, sostuvo a LA NACION el abogado Juan Manuel Dragani, representante de la familia de la víctima.

Antes de que los jueces Javier de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alvero dieran su veredicto, Guzmán hizo uso del derecho a decir unas palabras finales previas a la sentencia y pidió perdón a la familia de la víctima y a su propia familia.

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Por Gabriel Di Nicola
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