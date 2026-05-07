Condenaron a 20 años de prisión al colorista que mató a un estilista en una peluquería de Recoleta
Se trata de Luis Abel Guzmán, quien antes de conocer la sentencia pidió perdón a la familia de la víctima
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Luis Alberto Guzmán, el colorista que ejecutó a balazos al estilista Germán Gabriel Medina en la peluquería Verdini, del barrio porteño de Recoleta, fue condenado a 20 años de prisión.
Así lo resolvió hoy el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°24, según informaron fuentes del caso. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 14 de este mes.
“Si bien es un primer paso, no estamos conformes con la sentencia. Vamos a apelar”, sostuvo a LA NACION el abogado Juan Manuel Dragani, representante de la familia de la víctima.
Antes de que los jueces Javier de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alvero dieran su veredicto, Guzmán hizo uso del derecho a decir unas palabras finales previas a la sentencia y pidió perdón a la familia de la víctima y a su propia familia.
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