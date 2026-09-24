Jorge Tartaglione, médico: “El sueño de de las 4 de la tarde no es pereza, es genética”

La somnolencia que suele aparecer entre las 14 y las 16 no responde a una cuestión de pereza, sino a una herencia biológica que la sociedad moderna intenta ignorar. Según explica el médico Jorge Tartaglione, este fenómeno tiene una raíz evolutiva profunda: “El colapso de las 4 de la tarde no es pereza, es genética, y luchamos sobre esa genética”.

“La realidad es que indudablemente hoy no podemos dormir una siesta y dormimos a la noche y mal. Seis de cada diez argentinos duermen mal”, agregó el profesional.

La siesta perfecta: cuanto y cuando dormir

La evolución de la siesta

“La siesta es algo que nosotros los seres humanos lo tenemos de la antigüedad. Y esa pesadez que te agarra por la tarde tiene una razón. Antiguamente, hasta hace 200 años, no dormían como nosotros, dormían en cuotas”, señaló el profesional de la salud.

Y detalló: “Primero no hacían un sueño de cuatro horas, después se levantaban y después volvían a dormir otra vez, se le llamaba bifásico. Y en esas primeras cuatro horas descansaban. En las segundas cuatro procreaban”.

Con la evolución de la humanidad, la ciencia moderna estableció límites precisos sobre cómo debe realizarse esta pausa para que no se convierta en un factor de riesgo para la salud física: “Antiguamente dormían todos juntos, la humanidad dormía junta. Las primeras cuatro horas seguidas, después se hacía un periodo intermedio y después tenían un sueño mañanero”.

“En ese período intermedio, descansaban, charlaban, escribian, creaban, pintaban y procreaban”, resumió.

Jorge Tartaglione explicó que la duración ideal para una siesta es de 30 minutos

A la hora de definir la duración ideal para el descanso en medio de la jornada, Tartaglione sostuvo: “Si la siesta es más larga de 30 minutos, tenés más riesgo de obesidad, riesgo de una enfermedad que sea del síndrome metabólico, de diabetes y de accidente cerebrovascular, por lo tanto la siesta debe durar 30 minutos”.

“Si es corta, tenés menos riesgo de obesidad, tenés menos riesgo de tener demencia y mejor humor; te protege el corazón”, sumó y en cuanto al momento del día para dormir la siesta, remarcó que debe ser lo mas cercano al mediodía.

Las reglas innegociables de la siesta

Para replicar los beneficios del sueño ancestral, sin afectar al metabolismo moderno, Tartaglione dispuso tres regalas innegociables para alcanzar un descanso reparador durante el día: