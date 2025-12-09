José Abadi, psicoanalista: “Cuando ves que estás agotado, dejá de sobreexigirte”

El psicoanalista José Abadi describió en los estudios de LN+ el estado generalizado de agotamiento que aparece en diciembre y remarcó que no se trata únicamente de falta de energía, sino de un desgaste emocional sostenido. “Es como si toda la energía que uno tiene que poner para realizar las tareas tiene un funcionamiento disminuido”, explicó.

Abadi detalló que, aunque siempre existe un permiso social para relajar al final del calendario, esta vez “estamos un poquito más lejos”, porque la incertidumbre “se transformó en una preocupación permanente por lo que va a pasar, como si esto pudiera llegar a ser peligroso, negativo, perjudicial”.

Ese pasaje, según dijo, convierte el balance normal de fin de año en estado de alerta, tensión y alarma, un circuito que “conlleva a mayor cansancio y exigencia con uno mismo” y favorece el conocido “burnout”.

Jose Abadi, psicoanalista - Que es el agotamiento de fin de ano

Por qué llegamos agotados a diciembre

Abadi advirtió que el entorno actual, saturado de estímulos, “con continua cantidad de información que nos abruma”, potencia el desgaste y afecta el descanso. Señaló que es necesario “dosificar la receptividad, qué, cuánto, a qué hora” porque si antes de dormir se reviven preocupaciones, el cuerpo y la mente no descansan de forma correcta.

El psicoanalista afirmó que el agotamiento también es un llamado de atención: “Cuando ves que estás agotado, agobiado, con incertidumbre, insatisfacción de fondo… quiere decir que tenés que empezar a cuidarte, empezar a tenerte en cuenta, dejar de sobreexigirte, reconocer los límites, correrse de la patología productiva de la sociedad”.

El especialista propuso que fin de año funcione como instancia de reflexión PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

Recomendaciones para fin de año

El especialista propuso que fin de año funcione como instancia de reflexión: “Lo ideal sería cuidarse y tenerse en cuenta todos los días, no dejarlo para el último día porque, a lo mejor, ya no te quedan ni fuerzas para respirar”. También recomendó que la revisión no sea individual, sino de forma compartida.

Abadi cerró con una reflexión: “La gente tiene deber de cuidarse porque tiene derecho a ser feliz. Si tenés una felicidad posible, no vas a tener una insatisfacción crónica. Si no tenés una insatisfacción crónica, no te van a aparecer peligros por todos lados y vas a poder gozar de tu potencialidad para relacionarte, vincularte, disfrutar, tener placer e imaginación”.