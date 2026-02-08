La abogada argentina detenida en Brasil se reencontró con su familia: “Está muy arrepentida”

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, se reencontró este sábado a la noche con su familia en la puerta del edificio donde se aloja en la ciudad de Río de Janeiro y aseguró que existe un “ensañamiento” contra ella: “Me odian. Me dicen de todo. Me quieren matar”.

Tras ser liberada, pero con uso de tobillera electrónica ambulatoria, Agostina se abrazó con su padre Mariano Páez y su hermana Justina, que consiguieron llegar a Brasil casi un mes después de que la joven argentina quedara detenida por realizar gestos racistas en la entrada de un boliche.

“Es emocionante volver a ver a mi hija nuevamente tras un mes”, dijo Mariano en diálogo con TN. “No había vuelos y hoy conseguimos”, precisó sobre la demora en su llegada a Río de Janeiro. “Sentía mucho miedo. Temí por la vida de ella. Ahora me siento más tranquilo”, detalló.

Mariano Páez, el padre de Agostina

“Vamos a parar aquí con ella en el mismo edificio. Nos quedaremos una semana, un mes, 15 días.... Estaremos en contacto con los abogados y el consulado argentino”, precisó el padre y aseguró: “Va a poder andar por Río pero con la tobillera”.

En ese sentido, insistió que su hija está “muy arrepentida”. “El gesto lo hizo inconscientemente. Me pongo en el lugar de ella y bueno, cualquiera comete un error”, dijo y recordó el día en que fue acusada: “Me llamó y me dijo: ‘papá tengo problemas’. Estábamos en contacto con ella pero no sabíamos que iba a ser tan grave la situación ni que iba a haber tanta publicidad”.

Sin mostrar su cara, Agostina habló con el mismo medio desde la puerta del edificio donde se hospeda y aseguró tener “mucho miedo” y que teme por su seguridad: “No quiero que circule mi cara por ningún lado. Sé que los medios en Argentina me ayudan pero aquí en Brasil no, para nada. Hay una campaña anti racismo con mis imágenes, de la policía, que es la que lleva la investigación, y por eso no hay objetividad”.

Agostina Páez se abraza con su hermana Justina

“Me siguen llegando amenazas. Estoy muy expuesta... Están haciendo stickers antiracismo, cuando antes no lo hacían”, alertó y contó: “Me ha pasado que iba caminando y veía mi cara en las pantallas, o escuchaba en la radio”.

Según expresó, siente que en Brasil la odian. “Me dicen de todo. Hay mucho ensañamiento. Me quieren matar. A pesar de que estaba la orden de que me liberen, la policía ponía muchas trabas. Por una falla del sistema... Estaba siendo un calvario”.

Consultada respecto a si se arrepiente de lo sucedido, comentó que sus abogados le aconsejaron no hablar del tema, pero aseguró: “No he mentido en nada. Todo está probado. Andaban diciendo que había otros insultos y videos, pero es mentira. Esperemos que la Justicia actúe”.

Por último, Agostina adelantó: “Tengo unas medidas que cumplir. Además de la tobillera electrónica, que por suerte es ambulatoria, no es domiciliaria, tengo que ir al juzgado una vez al mes, del 1 al 10. Pero no hay una fecha exacta para volver [a la Argentina]”.