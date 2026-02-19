Polémica por un video que muestra a una mujer dándole supuestamente una bebida alcohólica a una bebé

Un video en redes sociales generó controversia al mostrar a una mujer que aparentemente le da cerveza a una bebé en una formación del ferrocarril General San Martín. La secuencia, de pocos segundos, fue ampliamente compartida y abrió un debate sobre la exposición de la niña y la eventual vulneración de sus derechos.

En las imágenes puede verse a la mujer -quien podría ser su madre- con la pequeña sentada sobre su regazo mientras le acerca una lata de cerveza a la boca. Luego, ella bebe de la misma lata. El registro no permite establecer el contexto previo ni posterior a la escena, ni la identidad de las personas involucradas.

Tras la difusión del material, el Ministerio de Capital Humano -que lidera Sandra Pettovello- informó que, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, formuló una denuncia penal e impulsó la intervención de los organismos de protección competentes en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.

Una mujer le dio de tomar cerveza a una menor de edad en el tren San Martín

“La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de que se investiguen los hechos que podrían configurar delitos de acción pública y se dispongan medidas urgentes de protección para resguardar la integridad física y la salud de la niña involucrada”, señaló la cartera en un comunicado difundido en la red social X.

Además, se remitieron comunicaciones formales al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad para identificar a la niña y a la persona adulta que aparece en el video y adoptar las medidas de protección integral.

En el breve escrito, la cartera indicó que la actuación se sustenta en la Ley 26.061, que establece el principio del interés superior del niño y la obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.

Noticia en desarrollo.