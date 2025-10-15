La Anmat prohibió la venta de un postre helado y de una serie de productos promocionados como “keto y veganos”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de diversos alimentos por carecer de registros sanitarios y exhibir rótulos falsos. Las disposiciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial alcanzan a productos identificados en dos investigaciones diferentes: una sobre pan y derivados “keto y veganos”, y otra sobre un postre helado en polvo detectado en Córdoba.

Según las resoluciones del organismo, ambas medidas se adoptaron tras comprobarse que los alimentos involucrados no cumplían con las exigencias del Código Alimentario Argentino y se encontraban en infracción a la Ley 18.284 de Alimentos y su decreto reglamentario. Las actuaciones fueron impulsadas por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y sus departamentos de vigilancia y normativa, que verificaron la falta de registros de establecimiento y de producto.

La primera disposición, la N° 7558/2025, surgió a partir de una consulta particular ante el INAL sobre la autenticidad de un pan elaborado con harina de almendras y mix de semillas, promocionado como “keto y vegano”. El consumidor señaló que había adquirido el alimento por internet y advirtió que en el envase no figuraban los números de registro obligatorios ni el origen de fabricación.

Ante la denuncia, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos revisó la página web de la marca y detectó dos domicilios en la Ciudad de Buenos Aires donde se ofrecía el producto. La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria porteña fue consultada a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA) y confirmó que los artículos carecían de registros sanitarios.

Durante la inspección en uno de los locales, se encontraron no solo los panes cuestionados sino también yogures, galletitas, budines, alfajores y crackers del mismo origen, todos sin número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA). La autoridad local procedió a decomisar los productos y notificó al INAL, que los consideró apócrifos por no poder determinar su procedencia. La Anmat, en consecuencia, resolvió prohibir su venta en cualquier punto del país y también en plataformas de comercio electrónico.

Pan keto de harina de almendras. Shutterstock

La disposición estableció expresamente que los artículos “Pan premium keto y vegano”, “Yogur griego natural”, “Pepas keto”, “Budín keto”, “Alfajor keto”, “Cookies keto” y “Crackers keto” no pueden elaborarse ni distribuirse en ninguna presentación ni fecha de vencimiento. La medida se justificó en que los rótulos no permiten identificar al productor ni al establecimiento responsable, lo que impide garantizar las condiciones de seguridad alimentaria.

En paralelo, la disposición 7566/2025 ordenó el retiro del mercado de un producto distinto: un postre helado seco comercializado bajo la denominación “Copito de Nieve”. La intervención comenzó por una notificación de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba, que durante un operativo de vigilancia detectó el alimento en un comercio local.

El envase exhibía un número de RNE y de RNPA que, según verificaron las autoridades, no existían. Al analizar las muestras tomadas, el laboratorio determinó que la rotulación era falsa y que el producto no contaba con autorización sanitaria para su fabricación.

Tras la constatación, el gobierno provincial emitió un comunicado a los municipios y una resolución que prohibió la producción, publicidad y venta del postre en toda Córdoba. La Anmat, en coordinación con el INAL, amplió luego la restricción al ámbito nacional y también ordenó retirar de circulación cualquier otro alimento que utilice los mismos números de registro apócrifos.