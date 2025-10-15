Hay alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento para este miércoles 15 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que al menos ocho provincias se verán afectadas por fuertes ráfagas de viento y decidió emitir una serie de alertas amarillas al considerar que estos fenómenos meteorológicos pueden ser "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, y afectar las actividades cotidianas".

La advertencia del SMN se comunicó a través de su Sistema de Alerta Temprana el martes a la tarde. Allí se especifico que las provincias alcanzadas son: el extremo oeste de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Mendoza, San Luis, Córdoba y Neuquén.

Las provincias alcanzadas por las alertas amarillas para este miércoles 15 de octubre

Las provincias pertenecientes a la región pampeana será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. La temperatura máxima promediará los 30°C y está prevista la formación de tormentas aisladas después del mediodía, sobre todo en La Pampa y Buenos Aires.

En zona andina, lindante a la Cordillera de los Andes, la alerta se emitió por viento zonda. Alí se producirán vientos con velocidades previstas de entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas. No se prevén precipitaciones.

El tiempo en CABA pronosticado para este miércoles 15 de octubre

Por último, en las provincias patagónicas, el viento del sector oeste alcanzará velocidades de hasta 40 y 60 km/h, con ráfagas de 90 km/h, que peuden ser superadas de manera local. Tampoco se prevén lluvias.

Desde el SMN publicaron una serie de recomendaciones para prevenir eventuales complicaciones. Pidieron evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la jornada se presentará parcialmente nublada, con una máxima de 26°C y una mínima de 17°C, temprano por la mañana. El viento del sector este y norte será moderado, con velocidades entre los 20 y loa 30 kilómetros por hora.