La Anmat recomendó no consumir una reconocida marca de tomate triturado por presencia de gusanos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una alerta preventiva por un lote contaminado de la reconocida marca de tomate triturado Marolio. En esta serie de productos se detectó lo que a simple vista parecían gusanos y luego se comprobó que se trata de la familia de los Microstomum sp.

Tal como advirtió el organismo nacional a través de un comunicado, el lote afectado es el "Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza".

El lote de Marolio en donde se detectaron gusanos. Anmat

El hallazgo se dio en el municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, donde varios consumidores registraron la presencia de gusanos en tomate triturado. “El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes", expresó el comunicado.

Frente a esta situación, la Anmat emitió una serie de recomendaciones:

A la población que tenga en su poder el lote del producto descrito, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial.

Los gusanos en el tomate triturado. Anmat

Anmat prohibió un falso medicamento para tratar la diabetes

Este lunes, el organismo nacional también prohibió el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de un producto falsificado que se presentaba como comprimidos de Ozempic, un fármaco indicado para tratar la diabetes tipo 2. Según expresaron en la Disposición 5842/2025, publicada en el Boletín Oficial, se detectó una versión oral no autorizada del medicamento, atribuida a una firma sin habilitación vigente.

Luego de una denuncia realizada por la empresa titular del registro del verdadero Ozempic, que señaló la existencia del producto fraudulento promocionado a través de las redes sociales. El director técnico de la empresa incluso entregó a autoridades una muestra del mismo y afirmó que no existe en el mundo ninguna presentación oral del medicamento, que se comercializa únicamente como solución inyectable.

El producto original, registrado por la firma denunciante, se encuentra alcanzado por la normativa de trazabilidad y se dispensa exclusivamente bajo receta, en estuches con viales. En cambio, el producto falsificado figuraba como elaborado por un fabricante llamado Pharma Argentina S.A., que no figura en los registros de la Anmat.

La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud verificó que tampoco existe habilitación para la firma MD Pharma, también mencionada en las publicaciones en las que se promocionaba el medicamento. La Dirección de Gestión de Información Técnica confirmó que ambas empresas carecen de registro.