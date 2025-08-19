Hay alerta naranja por tormentas, vientos y lluvias este martes 19 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por tormentas, vientos y lluvias que afectan a 14 provincias este martes 19 de agosto. La advertencia del organismo alcanzó los valores naranja y amarillo en diferentes zonas a raíz del desarrollo de una ciclogénesis, un proceso de formación de un sistema de baja presión que comenzó a gestarse el lunes y alcanzará su máxima intensidad sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el centro del país en las próximas horas.

La ciclogénesis se produce por una abrupta caída de la presión atmosférica, lo que genera un reacomodamiento del aire y la aparición de lluvias intensas, tormentas y fuertes ráfagas de viento.

En la ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos rige una alerta naranja por lluvias. Desde el gobierno bonaerense advirtieron que podrían alcanzarse valores de entre 50 y 100 milímetros, acompañados por ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. En ese marco, también recomendaron evitar las calles anegadas y prestar atención al comportamiento de arroyos y zonas costeras.

⚠️ Atención | 🟠 Alerta Naranja por lluvias 🌧️



Martes con acumulados de 50 a 100 mm y ráfagas de más de 60 km/h en municipios del centro y este de la provincia.



🚫 Evitá calles anegadas y prestá atención a arroyos o zonas costeras.



📲 Mantenete informado ⬇️@SMN_Argentina pic.twitter.com/q5nMMrbh2e — Defensa Civil PBA (@defensacivilpba) August 18, 2025

En Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco también rige una alerta naranja pero por tormentas. El organismo nacional explicó que estas provincias serán afectadas por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, actividad eléctrica y granizo.

Por su parte, el centro de la provincia de Buenos Aires, el noroeste de La Pampa, el sur y centro de Santa Fe, Córdoba, Jujuy, el oeste de Salta y el oeste de Catamarca están bajo alerta amarilla por viento. Se esperan vientos del sector este en Buenos Aires, con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70. En tanto, en La Pampa, Córdoba y Santa Fe las ráfagas podrían llegar a los 80 kilómetros por hora.

También hay alerta amarilla por lluvias en el centro bonaerense, Entre Ríos y el sur de Santa Fe. Se anticipan precipitaciones moderadas a fuertes, con acumulados de entre 50 y 70 milímetros. En estas áreas no se descarta la presencia de tormentas embebidas en la masa de precipitación.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 19 de agosto.

Finalmente, el SMN emitió alerta amarilla por tormentas para el norte de Buenos Aires, Córdoba, el sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el norte de Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Según el pronóstico, estas provincias serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé una máxima de 16°C y una mínima de 13°C. Habrá tormentas durante la mañana y el mediodía, seguidas de lluvias de variada intensidad en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones será del 70% durante toda la jornada, con vientos de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 50.

En el centro del país y la región pampeana se esperan tormentas por la mañana y al mediodía, seguidas de lluvias y cielo mayormente nublado hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 15°C, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora durante la noche.

La región de Cuyo tendrá una máxima de 25°C y una mínima de 8°C. Se esperan lluvias entre la mañana y la tarde, y cielo parcialmente nublado hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones será del 70% por la mañana, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

En el norte del país la temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 21°C. Habrá chaparrones por la mañana con una probabilidad de precipitación del 40%. Durante el resto de la jornada el cielo estará entre parcialmente y algo nublado, con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora al mediodía.

En la Patagonia se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 12°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana, con lluvias aisladas hacia el mediodía y nubosidad variable durante la tarde y la noche. Se esperan ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora en las horas centrales del día.

Recomendaciones por lluvias

Buscá un lugar bajo techo.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Cortá el suministro eléctrico si identificás riesgo de que el agua ingrese en tu casa.

Mantenete alejado de postes de luz o cables de electricidad.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por tormentas

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por vientos