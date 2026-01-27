La Argentina seguirá siendo el destino más elegido en la región por estudiantes internacionales

Para el 2030, las universidades de América Latina podrían estar recibiendo cerca de 500.000 estudiantes internacionales, impulsados principalmente por la movilidad dentro de la propia región. Tras una década de expansión cercana al 7,5%, de acuerdo con un nuevo informe de QS Quacquarelli Symonds, la región está entrando en una “nueva era” en la cual estiman que la matrícula de estudiantes internacionales crezca a un ritmo anual de 5,5%.

Según las proyecciones, el número de estudiantes internacionales en América Latina pasará de unos 366.000 en 2024 a más de 500.000 en 2030. Argentina seguirá siendo el destino más elegido –lo describen como el “mercado ancla” de la región-, con un crecimiento cercano al 5% en los próximos cuatro años.

Pero marcan que su ritmo de crecimiento se desacelerará por la intensificación de la competencia y el ajuste presupuestario, como así también alertan sobre el impacto que podría tener el cobro a extranjeros no residentes. En Brasil, el número de estudiantes internacionales aumentará alrededor del 4% anual, hasta alcanzar los 34.000 en 2030.

El mercado regional seguirá estando muy concentrado. La Argentina, México y Brasil reciben a más del 60% de todos los estudiantes entrantes. Argentina por sí sola alberga cerca del 40% de las matriculaciones de la región, un dominio basado en su larga tradición de educación superior pública y gratuita. Aunque se espera, según el informe, que esta rápida expansión que marcó la última década cambie. La moderación responde al “ajuste de los presupuestos públicos, la incertidumbre política y la maduración de la demanda regional”.

Recorrida por la UNLAM (Universidad de la Matanza) Nicolás Suárez

“Se espera que la incertidumbre política, las presiones presupuestarias y la intensificación de la competencia de Europa –en particular España, ahora el principal destino global para los estudiantes latinoamericanos que emigran– moderen el crecimiento a alrededor del 5% anual. Aun así, Argentina seguirá siendo el mercado ancla de la región”, apuntan los autores del informe Ben Webb, Louie Cornish, Anshari Perera.

El reclamo de los fondos y la defensa por la universidad pública fue el pedido que logró convocar a la primera marcha masiva contra la administración de Milei en marzo de 2024. La segunda movilización llegó en octubre del año pasado y este año, en septiembre fue la tercera.

Tras dos años de ajustes, según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída de fondos estatales en general entre 2023 y 2026, este año no parece cambiar al panorama. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de 2026 –una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026– implicaría un aumento real de 0,8%.

A su vez, el Gobierno habilitó la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Por su autonomía, dependerá de cada universidad cómo reglamentarlo, pero en principio, la modificación de ley migratoria y de la Ley de Educación Superior permitiría esta opción. No es claro, sin embargo, a qué universo de estudiantes afectará. El Gobierno lo define como los extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Pero fuentes universitarias coinciden en que ese universo es mínimo o no está diferenciado, por lo que, anticipan, será difícil de implementar.

Marcha en protesta por el ajuste presupuestario a las universidades públicas en Buenos Aires, el 23 de abril de 2024 LUIS ROBAYO - AFP

En el informe de Qs plantean tres desafíos estratégicos: reconstruir la reputación institucional, navegar los cambios en las políticas y en la asequibilidad y garantizar empleabilidad y habilidades.

En primer lugar, marcan que la reputación es un factor importante para los estudiantes a la hora de tomar decisiones: el 67% de los candidatos latinoamericanos y el 70% de los estadounidenses y canadienses así lo consideran. A su vez, también señalan que los estudiantes valoran cada vez más las prácticas laborales y el desarrollo de habilidades. Las exigencias de los empleadores no van al mismo ritmo que los resultados reales de los graduados.

A su vez, vuelven el impacto de los cambios en política. Señalan que el cobro de matrícula como también la incertidumbre económica o política más amplia, pueden afectar rápidamente las tendencias de estudiantes. El aumento de los costos y las normas de visado más estrictas en los destinos tradicionales también están desplazando la movilidad saliente hacia Europa.

El histórico modelo argentino de educación universitaria gratuita, que en muchos casos se extiende también a estudiantes extranjeros, sigue siendo su principal ventaja competitiva, especialmente para quienes sino deberían afrontar aranceles mucho más elevados en Chile, Brasil o México.

“La educación superior está entrando en una nueva etapa a nivel mundial, y América Latina forma parte de ese cambio. Los destinos educativos están evolucionando: Argentina y Brasil atraerán a la mayor cantidad de estudiantes internacionales en los próximos años, mientras que México seguirá recibiendo un flujo creciente de estudiantes europeos. La movilidad dentro de la región será clave para ampliar el impacto de la educación internacional en América Latina”, consideró Jessica Turner, directora ejecutiva de QS Quacquarelli Symonds.