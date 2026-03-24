La Armada Argentina evacuó a un turista estadunidense que sufrió un infarto a bordo de un crucero en el Pasaje de Drake

Un hombre de nacionalidad estadounidense, de 74 años, que viajaba en un crucero turístico por el pasaje de Drake, la más meridional de las rutas de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico, fue rescatado por la Armada Argentina luego de sufrir un cuadro cardiológico grave en alta mar. Sin embargo, y pese al esfuerzo de los médicos de una clínica privada ubicada en Tierra del Fuego, la víctima falleció horas después.

En la mañana del último viernes, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo “Ushuaia”, dependiente del Comando del Área Naval Austral, recibió una llamada de emergencia que provenía de una embarcación de bandera portuguesa llamada “World Voyager”. Informaron que a bordo había un pasajero que, aparentemente, tenía signos de estar sufriendo un ataque al corazón.

Sufría un ataque al corazón en un buque turístico y se montó un operativo para rescatarlo. Armada Argentina

Como el crucero turístico navegaba en el sector norte del pasaje de Drake, los especialistas evaluaron que la máxima velocidad posible que podía alcanzar el buque no era suficiente para la atención oportuna del paciente en tierra. En ese contexto es que el patrullero oceánico ARA “Storni”, que se encontraba en el puerto de Ushuaia cumpliendo funciones como buque guardia, recibió la orden de zarpar de manera urgente con personal y equipamiento sanitario del Hospital Naval local, informaron desde la Armada.

Sufría un ataque al corazón en un buque turístico y se montó un operativo para rescatarlo. Armada Argentina

Ya cerca del buque turístico, el “Storni” desplegó sus dos lanchas semirrígidas rápidas, que alcanzan unos 74 kilómetros por hora, con el equipo médico. La evaluación médica recomendó que había que evacuar de manera inmediata al paciente para su traslado a Ushuaia en el menor tiempo posible.

Sufría un ataque al corazón en un buque turístico y se montó un operativo para rescatarlo. Armada Argentina

Mientras se desplegaba ese operativo, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo coordinó con autoridades de Tierra del Fuego el preposicionamiento de un helicóptero de aeroevacuación sanitaria en la Estancia Harberton, sobre el canal Beagle.

Finalmente, el paciente pudo ser trasladado en una ambulancia a la Clínica San Jorge para su atención e intervención, agregaron las fuentes. Pese a los esfuerzos, a 24 horas de la evacuación, el hombre falleció.