La Armada Argentina evacuó a un turista estadunidense que sufrió un infarto a bordo de un crucero en el Pasaje de Drake
La víctima, un estadounidense de 74 años, no sobrevivió y falleció horas después en una clínica de Tierra del Fuego
- 2 minutos de lectura'
Un hombre de nacionalidad estadounidense, de 74 años, que viajaba en un crucero turístico por el pasaje de Drake, la más meridional de las rutas de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico, fue rescatado por la Armada Argentina luego de sufrir un cuadro cardiológico grave en alta mar. Sin embargo, y pese al esfuerzo de los médicos de una clínica privada ubicada en Tierra del Fuego, la víctima falleció horas después.
En la mañana del último viernes, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo “Ushuaia”, dependiente del Comando del Área Naval Austral, recibió una llamada de emergencia que provenía de una embarcación de bandera portuguesa llamada “World Voyager”. Informaron que a bordo había un pasajero que, aparentemente, tenía signos de estar sufriendo un ataque al corazón.
Como el crucero turístico navegaba en el sector norte del pasaje de Drake, los especialistas evaluaron que la máxima velocidad posible que podía alcanzar el buque no era suficiente para la atención oportuna del paciente en tierra. En ese contexto es que el patrullero oceánico ARA “Storni”, que se encontraba en el puerto de Ushuaia cumpliendo funciones como buque guardia, recibió la orden de zarpar de manera urgente con personal y equipamiento sanitario del Hospital Naval local, informaron desde la Armada.
Ya cerca del buque turístico, el “Storni” desplegó sus dos lanchas semirrígidas rápidas, que alcanzan unos 74 kilómetros por hora, con el equipo médico. La evaluación médica recomendó que había que evacuar de manera inmediata al paciente para su traslado a Ushuaia en el menor tiempo posible.
Mientras se desplegaba ese operativo, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo coordinó con autoridades de Tierra del Fuego el preposicionamiento de un helicóptero de aeroevacuación sanitaria en la Estancia Harberton, sobre el canal Beagle.
Finalmente, el paciente pudo ser trasladado en una ambulancia a la Clínica San Jorge para su atención e intervención, agregaron las fuentes. Pese a los esfuerzos, a 24 horas de la evacuación, el hombre falleció.
Otras noticias de Rescate en alta mar
“Una dura batalla”. La odisea del chico de 13 años que nadó durante horas en un mar agitado para salvar a su familia
El video del momento. Demichelis y sus hijos fueron arrastrados por la corriente y tuvieron que ser rescatados
Final feliz. En Florida: dos adolescentes estuvieron 16 horas varadas en el mar y una tabla inflable las salvó
- 1
Cumplió 100 años: el colegio de la zona norte que tiene un castillo y familias de hasta cuatro generaciones de alumnos
- 2
Ciudadanía italiana: dudas sobre la inscripción al AIRE, un trámite clave para quienes tienen doble nacionalidad
- 3
Las galletitas de 120 años que se hicieron en honor a un presidente, lanzaron al éxito a una marca y siguen en el mercado
- 4
“Nobel” de Matemáticas para el lobo solitario que iluminó el enigma garabateado en el margen de un libro en 1637