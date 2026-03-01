La avenida que rinde homenaje a la Argentina tras la visita de una primera dama y es eje del barrio que transformó a Sevilla

En el barrio de Los Remedios, en Sevilla, se extiende una de las arterias más emblemáticas de la ciudad: una avenida que nace en la Plaza de Cuba, frente al Puente de San Telmo, por donde se accede al casco histórico, y termina en la Glorieta de la República Dominicana, cerca del Parque de los Príncipes. Un trazado que lleva un nombre especialmente familiar para los argentinos: la Avenida de la República Argentina.

“Es el eje del barrio de Los Remedios, creado en el siglo XX. Fue su vía principal y terminó marcando la frontera urbana entre Los Remedios, concebido como un barrio moderno, y Triana, uno de los sectores históricos de la ciudad”, explicó Joaquín Velázquez Gallego, licenciado en historia del arte y director del proyecto ExplicArte Sevilla.

La traza, a principios del siglo XX Archivos municipales

Los Remedios fue uno de los desarrollos urbanos más ambiciosos de la capital andaluza. Su trazado se planificó sobre antiguos terrenos de cultivo situados en las afueras de la ciudad, en las inmediaciones del histórico convento homónimo, del que tomó su nombre.

Según relató Velázquez Gallego, el convento de Los Remedios se ubicaba en el entorno de la actual Plaza de Cuba. “También funcionaba allí el puerto de las Mulas, o de las Muelas, uno de los enclaves fluviales vinculados a la navegación histórica del río Guadalquivir, desde donde partieron y arribaron expediciones claves para la ciudad, como la primera vuelta al mundo encabezada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano”, sostuvo el historiador.

Los Remedios es uno de los pocos barrios sevillanos diseñados de forma integral. Su entramado es el resultado de décadas de planificación arquitectónica y urbanística, visible en avenidas amplias, manzanas regulares y una disposición ordenada que contrastó con la estructura más cerrada y laberíntica del casco histórico. En los planos originales se proyectó una zona que combinara la actividad empresarial en expansión con viviendas de alto nivel y confort, una propuesta poco habitual en la Sevilla de la época.

La Avenida de la República Argentina fue concebida como un eje financiero y comercial destinado a impulsar la modernización de la ciudad. Con cerca de 750 metros de extensión, su traza se pensó como el corazón de un proyecto urbano que acompañara el crecimiento económico de la posguerra y la consolidación de una nueva clase media.

Vista actual de la Avenida de la República Argentina y su entorno Gregory Zeier

Antes de convertirse en la avenida actual, el trazado correspondía a un antiguo camino que fue cambiando de nombre a lo largo del tiempo. “Coincidía con un viejo camino que, desde principios del siglo XIX hasta mediados del XX, recibió distintas denominaciones en los planos históricos: de las Labores, de los Callejones, de Polvorita y Carretera de Tablada a San Telmo. Durante un breve período fue también conocida de manera popular como Avenida de los Remedios”, recordó el especialista.

El nombre actual

El nombre actual de la avenida se inscribe en un contexto político y diplomático muy particular. Poco antes de su inauguración, Sevilla recibió una visita de enorme impacto simbólico: la de Eva Perón, primera dama de la Argentina. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se había convertido en uno de los principales apoyos internacionales del régimen franquista, en un momento de fuerte aislamiento para España. En ese marco, la llegada de “Evita” fue cuidadosamente organizada y adquirió un carácter excepcional.

Eva Perón realizó una gira de 18 días por el país. El 8 de junio de 1947 aterrizó en Madrid y, una semana más tarde, el lunes 16, partió rumbo a Sevilla. Llegó al aeródromo de Tablada y permaneció dos días en la capital andaluza, donde visitó la Fábrica de Tabacos y recibió un mantón de manos de las cigarreras, en uno de los gestos más recordados de su paso por la ciudad.

Eva Duarte de Perón durante la visita a la Fábrica de Tabacos, en Sevilla, en 1947 Archivos Municipales

El miércoles 18 partió en automóvil hacia Huelva, donde, entre otras actividades, visitó el monumento a Cristóbal Colón. Al día siguiente, volvió al aeródromo de Tablada y emprendió viaje rumbo a Santiago de Compostela. Tras finalizar su gira por la España franquista, continuó su periplo internacional por Italia, Suiza, Francia e Inglaterra, en el marco de la extensa gira diplomática que la llevó por Europa aquel año.

El Archivo Municipal de Sevilla conserva imágenes de aquella visita y destaca su relevancia histórica. “La llegada a España de Eva Duarte fue verdaderamente apoteósica. El motivo de su visita era la imposición de la Gran Cruz de Isabel la Católica, otorgada en reconocimiento al apoyo brindado por el gobierno argentino a la aislada nación española de mediados del siglo XX”, señalaron los registros oficiales.

“En ese contexto, tras la visita de la primera dama argentina, se le dio el nombre actual a la nueva y principal avenida del entonces naciente barrio de Los Remedios, una denominación que se conserva hasta hoy y que refuerza los lazos históricos y diplomáticos entre ambos países”, afirmó Velázquez Gallego.

La Torre de los Remedios en plena construcción Archivos

Desde la avenida, se ven la Torre del Oro, el Puente de San Telmo, el palacio del mismo nombre y todo el casco histórico. Entre los edificios más emblemáticos del trazado se destaca la Torre de Los Remedios, inaugurada en 1981. Con 66 metros de altura y 17 plantas, fue durante años el edificio civil más alto de la ciudad, sin contar la Giralda, hasta la inauguración de la Torre Sevilla, diseñada por el argentino César Pelli en 2015. Con 180 metros y 37 plantas, se convirtió en el rascacielos más alto de Andalucía.

Hoy la vía sigue siendo un eje clave de actividad económica y administrativa de la capital andaluza, marcado por una fuerte concentración de oficinas y locales comerciales.