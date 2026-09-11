La canasta básica aumentó un 2,6% en agosto; se cumplen 25 años del atentado a las Torres Gemelas

Milei suspendió su viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas . El mandatario planeaba dar una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con empresarios, pero no estaba en agenda ningún contacto oficial con el Gobierno británico. El viaje estaba programado para fines de octubre, pero quedó suspendido sin informar oficialmente los motivos.

El mandatario planeaba dar una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con empresarios, pero no estaba en agenda ningún contacto oficial con el Gobierno británico. El viaje estaba programado para fines de octubre, pero quedó suspendido sin informar oficialmente los motivos. Pablo Quirno y el ministro de Defensa visitan Ushuaia para reactivar la Base Naval Integrada . La comitiva va a recorrer el predio de la obra y va a sumar a autoridades militares. El proyecto fue incluido en el refuerzo presupuestario para Defensa anunciado después de la cadena nacional de Milei por Malvinas. La comitiva va a mantener además un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

La comitiva va a recorrer el predio de la obra y va a sumar a autoridades militares. El proyecto fue incluido en el refuerzo presupuestario para Defensa anunciado después de la cadena nacional de Milei por Malvinas. La comitiva va a mantener además un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. La canasta básica aumentó un 2,6% en agosto . El indicador se ubicó por encima del IPC de agosto, que fue de 1,7%. De esta manera, una familia de cuatro integrantes necesitó poco más de 1.605.000 pesos para no ser pobre, según el Indec. El mismo grupo familiar requirió casi $727.000 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

El indicador se ubicó por encima del IPC de agosto, que fue de 1,7%. De esta manera, una familia de cuatro integrantes necesitó poco más de 1.605.000 pesos para no ser pobre, según el Indec. El mismo grupo familiar requirió casi $727.000 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. Se cumplen 25 años de los atentados del 11-S en Estados Unidos . Los ataques al World Trade Center en Nueva York y al Pentágono en Washington con aviones de línea secuestrados por terroristas causaron cerca de 3000 muertos. Habrá decenas de actos para conmocionar a las víctimas, con polémica por la ausencia del presidente en el monumento de Nueva York y la presencia del alcalde Zohran Mamdani a pesar del rechazo de los familiares.

Los ataques al World Trade Center en Nueva York y al Pentágono en Washington con aviones de línea secuestrados por terroristas causaron cerca de 3000 muertos. Habrá decenas de actos para conmocionar a las víctimas, con polémica por la ausencia del presidente en el monumento de Nueva York y la presencia del alcalde Zohran Mamdani a pesar del rechazo de los familiares. Franco Colapinto pone primera en Madrid. El circuito, que debuta de forma oficial en la categoría, combina curvas inclinadas y zonas de alta velocidad, lo que lo convierte en el de mayor complejidad del campeonato. Desde las 8:30 se desarrolla la primera práctica libre; luego, a las 12, será la segunda. Mañana a las 7:30 será la tercera y desde las 11 la clasificación para la carrera del domingo a las 10.

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