El personal sanitario que trabaja durante la pandemia de coronavirus en todo el mundo atraviesa un momento sumamente delicado. En la mayoría de los países se trabaja en jornadas extendidas, sin insumos y con poco espacio y tiempo para atender a todos los pacientes que llegan reportados como casos sospechosos de covid-19 . Ese es el caso de España, donde ahora se dio a conocer la carta abierta de una enfermera, que, con mucho dolor, relata lo que viven día a día los trabajadores sanitarios en los hospitales, que ya no pueden tomarse días de descanso ni por situaciones tan extremas como el fallecimiento de un familiar.

"Soy enfermera de un gran hospital de la Comunidad de Madrid. Aunque podría escribir acerca de muchas cosas, hoy quiero contar la historia de una compañera de carrera", escribió una enfermera española que trabaja en Atención Primaria en una carta abierta que envió al periódico ABC . "Su padre ha fallecido por el Covid-19. Estaba en una residencia de Madrid aislado y mi compañera, mi amiga, ha estado yendo como voluntaria en su tiempo de descanso para poder colaborar en la asistencia sanitaria a los ancianos de esa residencia y poder ver a su padre. Una gran ventaja ser enfermera".

En el texto, la mujer contó que, luego de que el hombre falleciera durante la madrugada, horas después, su compañera fue a trabajar igual que lo hace cada día. "Esta mañana ha tenido que ir a su centro de salud, ponerse el pijama y atender a sus pacientes porque estaban suspendidos los permisos, también los de fallecimiento".

Por eso, la enfermera insistió sobre las contradicciones de celebrar el trabajo del personal sanitario mientras los organismos vinculados a la salud los obligan a trabajar en cuestionables condiciones. "Y nos llaman héroes... Vamos a trabajar sin los equipos de protección necesarios", escribió. "Tenemos contacto con el Covid-19, y si no tenemos síntomas, vamos a trabajar, se muere nuestro padre y vamos a trabajar", añadió. "Esto no es heroicidad ni vocación. Esto es inhumano".

El crudo relato de una enfermera: "Tengo miedo de ir a trabajar"

Hace algunos días, Alessia Bonari , una enfermera italiana que reside en la Toscana, decidió contarle a sus seguidores algo sobre el clima que se vive en los hospitales de esa parte de Italia, y sobre cómo lidian ella y sus colegas una de las crisis sanitarias más complejas que atravesó el planeta en los últimos años.

"Soy enfermera y me toca atravesar esta emergencia sanitaria ", comenzó Bonari. "También tengo miedo, pero no voy a ir de compras", sostuvo acerca de la masiva preocupación de los ciudadanos italianos por abastecerse de comida para la cuarentena. "Sí tengo miedo de ir a trabajar".

Con una foto en la que se ven sus mejillas, nariz y frente irritadas, de ambo y en lo que se presume es la sala de insumos de un hospital, Bonari explicó que las marcas en su cara se deben al protocolo que debe cumplir para prevenir el contagio durante su trabajo laboral. Es que mientras atiende pacientes, debe vestir barbijo y lentes , además de guantes . Sin embargo, incluso cumpliendo ese protocolo, Bonari manifestó temor por que alguno de los métodos de prevención pueda fallar. "Tengo miedo de que la máscara no se adhiera bien a la cara, o quizás, accidentalmente, me toque con guantes sucios. O bien, puede que las lentes no cubran completamente mis ojos y algo ocurra".