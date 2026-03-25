La cifra millonaria que deberá pagar Agostina Páez, la argentina acusada de racismo, a las víctimas en Brasil

La causa contra Agostina Páez dio un giro clave tras la primera audiencia en los tribunales de Río de Janeiro, donde la fiscalía redujo la acusación inicial y planteó un esquema de sanción que combina tareas comunitarias con un resarcimiento económico a las víctimas.

En ese contexto, el eje del proceso dejó de centrarse en una posible pena de prisión prolongada y comenzó a enfocarse en una indemnización que podría implicar un desembolso millonario por parte de la acusada.

Agostina Paez con su abogada, Carla Junqueira Bruna Prado - AP

La cifra millonaria que deberá pagar

Uno de los puntos más relevantes que surgió tras la audiencia fue el pedido de la fiscalía para que Páez indemnice con US$50.000 a cada una de las tres personas afectadas por los hechos. Es decir, la cifra total asciende a US$150.000.

De este modo, la eventual condena se traduciría en una compensación económica directa, aunque los montos finales todavía no fueron definidos por el juez, quien deberá expedirse en los próximos días. “No sé cómo vamos a hacer para pagar”, afirmó la santiagueña.

Tras la audiencia, Agostina Páez y su padre hablaron con LN+

Reducción de la acusación y cambio en la estrategia

Durante la audiencia, el proceso judicial registró un avance significativo: la imputación pasó de tres delitos a uno, lo que redujo considerablemente la posible pena.

Según explicó la abogada defensora, la sanción mínima podría ser reemplazada por servicios comunitarios, en línea con la nueva estrategia que apunta a morigerar las consecuencias penales y facilitar el regreso de la joven a la Argentina.

“Fue una primera etapa exitosa”, sostuvo la defensa, que destacó el impacto que tuvo el pedido de disculpas de Páez en la evaluación de la fiscalía.

El pedido de disculpas y su impacto en el caso

En los días previos a la audiencia, la joven realizó una declaración pública en la que reconoció su conducta: “He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso”.

El video de Agostina Páez

Para la fiscalía, ese gesto fue clave. Según su abogada, el arrepentimiento permitió demostrar que comprendió la gravedad del hecho en un país donde el racismo tiene una fuerte condena social y legal.

La situación actual y el posible regreso al país

Páez permanece en Brasil desde hace dos meses, con prohibición de salida y bajo monitoreo electrónico. Sin embargo, tras la audiencia, se mostró optimista: “En estos días me van a dejar volver a casa”, expresó al salir del tribunal.

La defensa trabaja para que el proceso pueda continuar en la Argentina, mientras se aguarda la resolución judicial que definirá tanto el monto definitivo de la indemnización como las condiciones de cumplimiento de la pena.