La ciudad reconfigura una avenida de Palermo para que circule el Trambús

La Ciudad de Buenos Aires avanza en la implementación del Trambús, un nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico que promete reconfigurar la movilidad urbana. Según el cronograma previsto, la línea T1, que unirá Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery, comenzará a operar hacia fines de 2026.

La Avenida Bullrich, en Palermo Ricardo Pristupluk

Uno de los puntos neurálgicos de esta transformación es la avenida Intendente Bullrich, en Palermo, donde las obras ya comenzaron y contemplan una reorganización integral del tránsito para dar prioridad al transporte sustentable sin afectar la circulación vehicular. “Los trabajos en esta zona van a durar dos meses y durante toda la duración de la obra los vehículos van a poder circular”, explicaron desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la ciudad a LA NACION.

La intersección entre la avenida Int. Bullrich y la avenida del Libertador

En el tramo comprendido entre Santa Fe y Del Libertador se incorporarán dos carriles exclusivos para el transporte público, uno por cada sentido de circulación.

Pese a esta modificación, se mantendrá la capacidad para el tránsito particular: la avenida conservará cuatro carriles en dirección norte, hacia Del Libertador, y dos en dirección sur, hacia Santa Fe. Además, las veredas no serán reducidas; la reorganización se realizará sobre los carriles actuales. El objetivo es ordenar los flujos vehiculares y hacer más previsible la circulación en una de las zonas más transitadas de la Capital.

El TramBus es 100% eléctrico Valeria Rotman

El proyecto también contempla la instalación de seis estaciones sobre la avenida Bullrich. Entre ellas se destaca un “parador icónico” en la intersección con Juan B. Justo, un punto estratégico que permitirá combinar con la estación Palermo de la línea D de subte y con la estación Palermo del ferrocarril San Martín.

Las obras sobre Bullrich no cortarán el tránsito Ricardo Pristupluk

Según precisaron desde el Ministerio, estos espacios no serán simples paradas, sino nodos de conexión pensados para mejorar la experiencia de viaje y reforzar la seguridad, con servicios adicionales como guarderías para bicicletas y lockers de logística. “Van a ser puntos que ordenen el movimiento y hagan que la gente se desplace de manera más segura y eficiente”, señalaron.

Todo el trazado

El trazado completo de la línea T1 tendrá una extensión de 20 kilómetros y unirá ocho barrios porteños: Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Además, conectará con cinco estaciones de tren y pasará por cinco líneas de subte: A, B, D, E y F.

La frecuencia proyectada será de una unidad cada cuatro minutos en hora pico. “La línea T1 tendrá un flujo estimado de 50.000 pasajeros diarios. A modo de comparación, las líneas B y D del subte, que son las dos más usadas, transportan entre 250.000 y 300.000 pasajeros cada una por día”, explicó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura de la ciudad el día de la inauguración del Trambús.

El recorrido partirá desde la avenida Sáenz y continuará por Almafuerte, Diógenes Taborda, Caseros, La Plata, Rivadavia, Acoyte, Ángel Gallardo, Honorio Pueyrredón, Juan B. Justo, Intendente Bullrich y Dorrego. Luego tomará la Autopista Illia, seguirá por Sarmiento y finalizará en la avenida Costanera Rafael Obligado.

Además, desde el Ministerio señalaron que, de los 8 millones de viajes diarios que se realizan en la Ciudad, el 47% se hace en transporte público. En ese marco, la llegada del Trambús es presentada como una evolución del sistema, con impacto tanto en la experiencia de los pasajeros como en la reducción de emisiones.

La línea T1 tendrá una extensión de 20 kilómetros y unirá ocho barrios porteños Valeria Rotman

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la incorporación de “semáforos observados”, una tecnología que permitirá extender el tiempo de luz verde cuando una unidad del Trambús esté aproximándose, esto podría reducir hasta un 40% los tiempos totales de viaje.

Actualmente, ese trayecto completo en colectivo demanda alrededor de una hora y cuarenta minutos. "Con el T1 el viaje duraría entre 1 hora y 1 hora 5 minutos; ganamos 35 o 40 minutos, es enorme”, resumió el ministro durante la prueba piloto realizada en noviembre del año pasado.

Las unidades, además, serán silenciosas y no emitirán gases contaminantes, en línea con el Plan de Movilidad Sustentable 2030 y el Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad.