El gobierno porteño sancionó a los policías involucrados en el violento perativo que removió el deck de un comercio en el barrio de Caballito. Se trata de un funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano, un comisario de la jurisdicción 6A y los agentes del equipo de seguridad, quienes fueron pasados a disponibilidad.

“Durante el procedimiento se generaron incidentes entre inspectores del área de Ordenamiento Urbano, la Policía de la Ciudad, empleados y el dueño del local que afectaron a los clientes que estaban en el deck, lo que no debería haber sucedido”, expresaron desde el gobierno en un comunicado.

El episodio ocurrió este miércoles cerca de las 16, en la cafetería ubicada en la calle Ambrosetti al 300. En las imágenes tomadas por un testigo se puede ver cómo el personal de la policía porteña removió a los clientes sin ninguna advertencia previa y mientras consumían los productos que habían comprado. En una de las grabaciones se observa cómo los agentes le sacaron un jugo a una niña e intentaron sacarle otra bebida a una mujer. “Pagué el café”, gritó la vecina.

Los efectivos removieron a los clientes mientras el local estaba en funcionamiento

Minutos después comenzaron los forcejeos y los gritos. Incluso se observa cómo el dueño lanza por los aires una de las sillas anteriormente ubicada en el deck de madera y a los efectivos reducir a una persona tomándola del cuello mientras los vecinos intentaban parar la situación.

“La forma en la que se llevó adelante el operativo fue incorrecta. Una investigación interna estableció las responsabilidades y se aplicaron las sanciones correspondientes”, añadieron desde Ciudad. Al mismo tiempo, resaltaron que la decisión de retirar el deck respondió a una “necesidad de obras de movilidad”.

La medida se dio en el marco de la implementación del nuevo TramBus. Según los nuevos cambios de circulación, dos colectivos que pasaban previamente por la avenida Acoyte ahora circularán por Ambrosetti, algo que generó gran oposición en los vecinos de la zona.

Desde el gobierno porteño reiteraron: “La política de ordenamiento urbano que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en Buenos Aires. Este tipo de actuaciones no se corresponde con esos principios”.

Desde la fuerza porteña aseguraron a LA NACION que personal de la Secretaría de Ordenamiento Urbano, bajo la órbita de Gabriel Sánchez Zinny, se presentó a cumplir con la medida y, para eso, pidió apoyo de los efectivos. También precisaron que un hombre, presuntamente identificado como un empleado del café, agredió al inspector de Espacio Público y fue notificado por “lesiones”.

El altercado entre la Policía y los vecinos en Caballito

El dueño del café, Jorge Prado, aclaró que la instalación del deck en la vereda —en el que entraban cerca de 16 clientes— del local se había realizado en 2025 y que tenía una habilitación vigente por cinco años. “Estoy hablando con abogados y contadores y voy a sacar un porcentaje monetario de lo que habría sacado yo en tres años con un deck; me lo van a tener que pagar, voy a ir a molestar todos los días. Tengo tres colaboradores y dos empleados. Les tengo que pagar sí o sí porque ellos no tienen la culpa”, lamentó Prado.

“Supuestamente nos daban 10 días hábiles como mínimo para desalojar, más 15 días después como máximo. Pero cuando vinieron me dijeron que era inmediato. Me quise acercar al deck, me sacaron a empujones y empezaron a sacarlo ellos. Fue patético lo que pasó”, remarcó.

La calle Ambrosetti ya había generado conflictos con los vecinos cuando se estableció el cambio de circulación para fin de mes como parte del reordenamiento vial previsto por el gobierno porteño. A esa medida se sumó la circulación de dos líneas de colectivos que actualmente usan la avenida Acoyte. Esto despertó reclamos entre vecinos y comerciantes que cuestionan que una calle residencial, más angosta y con intensa circulación peatonal se convierta en un corredor de transporte público.