La imagen se viralizó en cuestión de horas. En ella se ve a una menor de edad sentada junto a una mujer adulta mientras un efectivo policial retira de la mesa un vaso con jugo de naranja durante un operativo en Caballito. La escena ocurrió el martes por la tarde en el marco del procedimiento para desmontar un deck instalado sobre la vereda de un café situado en las inmediaciones de Ambrosetti y Felipe Vallese, uno de los puntos donde vecinos mantienen protestas por los cambios de circulación implementados en el barrio.

Diego Martelli, padre de la niña, aseguró a LA NACION que se enteró de lo ocurrido a través de los videos que comenzaron a circular en redes sociales. Según contó, su hija, de cinco años, y su suegra, de nacionalidad alemana, estaban en el local cuando comenzó el operativo.

El momento en el que le sacan el jugo a la niña

“Hay formas de hacer esto. Te acercás y decís: ‘Miren, estamos por hacer un procedimiento policial, por favor les pedimos que se retiren porque hay una menor’. Pero nada. ¿Cómo le va a quedar a mi hija? Como que la Policía le robó su jugo. Mi suegra, de Alemania, viendo cómo la rodeaban 15 policías”, sostuvo.

Y agregó: “No estás en una manifestación, donde te exponés a ciertas posibilidades. Estás en una calle normal, tomando un café, y de golpe te empiezan a sacar la mesa de manera violenta. No se puede hacer eso”.

El altercado entre la Policía y los vecinos en Caballito

El episodio ocurrió en medio de una jornada de tensión en la zona. Vecinos y comerciantes se manifestaron contra las modificaciones de tránsito vinculadas a la llegada del TramBus y contra el retiro de estructuras instaladas sobre las veredas. Durante varias horas hubo discusiones entre residentes, comerciantes, agentes de tránsito y efectivos policiales.

Según relata Martelli, una de las principales preocupaciones de la familia fue el impacto que la situación pudiera tener sobre la menor en las horas posteriores.

“Nos preocupaba cómo iba a pasar la noche. Pensábamos que podía tener pesadillas”, dijo.

De acuerdo con su relato, la niña y su abuela se retiraron antes de que continuara el procedimiento.

El vecino también cuestionó la forma en que se ejecutó la intervención y sostuvo que el propietario del local disponía de un plazo para desmontar la estructura.

El testimonio del dueño de la cafetería en Caballito "Me rompieron el local, rompieron mesas, rompieron todo"

“Es una situación horrible. El eslogan es ley y orden, pero acá ves caos. Buenos Aires es una gran ciudad, una ciudad hermosa que amo. Soy porteño de nacimiento y no nos merecemos esto”, afirmó.

Más allá del episodio que involucró a su familia, Martelli aseguró que comparte varias de las preocupaciones planteadas por otros vecinos a raíz del nuevo esquema de circulación. Entre ellas mencionó el estado del puente ferroviario de Ambrosetti, la infraestructura de servicios de la zona y el incremento del tránsito pesado en calles residenciales.

“No se hizo un estudio serio. Hay un puente que tiene muchos años y puede tener problemas. Además pasa el tren por abajo. Jamás hubo una instancia de diálogo con nosotros. Si yo veo lo que pasó en una calle pequeña, me da pánico pensar qué puede estar ocurriendo en otros puntos de la ciudad”, sostuvo.

Martelli es uno de los vecinos que impulsan una nueva movilización convocada para este miércoles a las 19 en la intersección de Felipe Vallese y Ambrosetti. Según explicó, la intención es ampliar el reclamo más allá de Caballito e involucrar a residentes de otros barrios afectados por modificaciones similares.

“Movilicémonos por estas cosas que son importantes. Que vengan no solo los vecinos, sino también quienes no están de acuerdo con esta forma de hacer las cosas”, expresó.