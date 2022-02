La condena del femicida que dio origen a “Ni Una Menos” fue anulada y el asesino podría gozar de salidas transitorias

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló hoy la sentencia que condenó a 21 años y 6 meses de prisión a Manuel Mansilla por el femicidio de su novia, la joven santafesina Chiara Páez, cuyo crimen dio nacimiento al movimiento “Ni Una Menos”, y ordenó que sea nuevamente juzgado por un tribunal de la Justicia de Menores, según informaron fuentes judiciales.

El fallo de la Corte, que se pronunció el 27 de diciembre pasado pero se conoció hoy, repara en el hecho que el femicida era menor de edad al momento del hecho y establece que es aplicable al caso una sanción correspondiente a la tentativa de homicidio, cuya escala penal va de 10 a 15 años.

Según dijeron voceros judiciales, Mansilla, que al momento de cometer el femicidio de Páez tenía 17 años, podría acceder en corto tiempo al beneficio de salidas transitorias, atento a que está por cumplir la mitad de la condena.

En tanto, Verónica Camargo, la madre de Chiara, aseguró que se enteró del fallo por comentarios recibidos anoche y hoy por la prensa y señaló: “Me indigna que la Corte no me haya notificado” de su resolución.

En relación al contenido del fallo, que hace hincapié en la condición de menor de Mansilla al momento del hecho y a las normas internacionales que establecen un trato diferente para las infancias en relación a los adultos, Camargo dijo que “la única niña era Chiara”, que cuando fue asesinada tenía 15 años.

“Un niño no actúa con la frialdad que actuó Mansilla, con las atrocidades y aberraciones que le hicieron a Chiara”, apuntó la mujer. Aemás, destacó “la frialdad de llamarme a mí para decirme que Chiara no había regresado a su casa, cuando recién la había matado”, y agregó: “Eso no es un niño”.

El caso

Chiara tenía 14 años cuando fue asesinada por Mansilla, de 17, el 10 de mayo de 2015. El femicida la cortó en el cuello con un cuchillo, la golpeó reiteradamente en la cabeza y luego la enterró en el jardín de la casa en la que vivía con su familia.

La menor fue vista por última vez el domingo 10 de mayo de 2015, alrededor de la 1.30, cerca de la escuela de Educación Técnica Nº 286, con dirección a la casa de unas amigas, con quienes nunca llegó a encontrarse. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo apareció enterrado en la casa de los abuelos de su novio.

Según reveló autopsia, Chiara estaba embarazada y tenía restos de Oxaprost, un antiinflamatorio usado para abortar. Ese domingo, mientras se realizaban los rastrillajes y era buscada desesperadamente por familiares y vecinos en la casa de Mansilla se realizaba un asado, a metros donde estaba enterrada la joven.

Ni una Menos

El femicidio causó tal impacto e indignación en la sociedad que dio origen a la primera convocatoria del #NiUnaMenos”, que se llevó a cabo el 3 de junio de ese año que comenzó a desnudar la terrible problemática de los femicidios en el país.

Con información de Télam