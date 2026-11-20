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La Corte se declaró contra la liberación de los precios de las prepagas; hubo superávit comercial de US$3000 millones en octubre
Además, el Senado aprobó la reforma del régimen de propiedad privada; un ataque con misiles hutíes dañó un rascacielos del fondo soberano de Arabia Saudita; Franco Colapinto terminó noveno en la segunda práctica del GP de Las Vegas. Estas son las noticias de la mañana del viernes 20 de noviembre de 2026
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LA NACION
- El Senado aprobó la reforma del régimen de propiedad privada que restablece la Ley de Tierras. Fue luego de que el proyecto regresara a la Cámara Alta con las modificaciones introducidas por Diputados, entre ellas la decisión de mantener vigente la Ley de Tierras y, con ella, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Además, aprobó la nueva Ley de Discapacidad, que regulariza el esquema de atención y prestaciones al sector.
- La Corte declaró inconstitucional la liberación de los precios de las prepagas. El máximo tribunal confirmó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata contra dos artículos del DNU 70/23 que eliminaron los límites a los aumentos de la medicina privada. Es la primera vez que la Corte se pronuncia contra la validez de un DNU del Presidente y recordó los límites que tienen las facultades legislativas que ejerce el Ejecutivo.
- El superávit comercial superó los US$3000 millones en octubre. Las exportaciones registraron un nuevo máximo, mientras que las importaciones exhibieron un repunte mensual. Según datos del Indec, las ventas externas superaron los US$10.060 millones, mientras que las compras alcanzaron unos US$6668 millones. De esta manera, el saldo fue la segunda cifra más alta en la era Milei.
- Un ataque con misiles hutíes dañó un rascacielos del fondo soberano de Arabia Saudita. Un proyectil lanzado por los rebeldes yemeníes impactó en el distrito financiero de la capital saudita. Es el segundo ataque contra edificios estratégicos del reino en menos de dos semanas, en una nueva escalada de los enfrentamientos entre el reino y el grupo aliado de Irán.
- Franco Colapinto terminó noveno en la segunda práctica del GP de Las Vegas. Fue una jornada condicionada por la lluvia. El piloto de Alpine pudo completar una buena actuación en una pista complicada por las condiciones meteorológicas. A las 21:30 será la tercera práctica, la clasificación a la 1 de la madrugada del sábado y la carrera a la 1 del domingo.
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