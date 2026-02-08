La curiosa medida de Francia para revertir la caída de la natalidad, el fenómeno que también afecta a la Argentina

La ministra de Salud, Familias, Autonomía y Personas con Discapacidad de Francia, Stéphanie Rist, presentó este jueves una serie de medidas para combatir la caída de la natalidad y la infertilidad en Francia. El plan había sido prometido por el presidente Emmanuel Macron hace dos años, en el contexto de su controvertido discurso sobre el “rearme demográfico”, pero había quedado postergado. El proyecto contempla unas quince medidas: la más atípica, el envío de un mensaje personalizado a todos los ciudadanos al cumplir 29 años.

“El objetivo es permitir que cada persona pueda tomar decisiones íntimas de manera informada”, explicó la ministra en declaraciones a la Agencia France-Presse (AFP). La iniciativa prevé que, a partir de fines del verano europeo, se remita una carta con información clave sobre la fertilidad. Los mensajes incluirán información sobre anticoncepción, salud sexual, reproducción médicamente asistida (RMA) y autoconservación de gametos.

El anuncio francés llega en paralelo a la difusión en la Argentina de los últimos datos oficiales sobre natalidad, que marcan una caída del 47% de los nacimientos en el país en la década 2014-2024.

Rist aclaró que no se trata de una presión estatal: “El rol de la política no es decir si hay que tener hijos o a qué edad. Lo que hay que evitar es seguir escuchando el ‘si hubiera sabido’”.

La ministra de Salud, Familias, Autonomía y Personas con Discapacidad de Francia, Stéphanie Rist Eric BERACASSAT - Gamma-Rapho

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee), los franceses nunca tuvieron tan pocos hijos desde la Segunda Guerra Mundial. La tasa actual es de 1,56 hijos por mujer, cuando serían necesarios al menos dos para garantizar el reemplazo generacional. Además, el organismo publicó el indicador correspondiente a los hombres, que también se sitúa en 1,56 hijos por varón.

A esto se suma un aumento sostenido en la edad promedio al momento del nacimiento: 31,2 años para las mujeres y 34,1 para los hombres. Este retraso es señalado como una de las principales causas de la disminución de la fecundidad.

“Los desafíos de la infertilidad fueron analizados en todas sus dimensiones, el objetivo es avanzar de inmediato con medidas concretas que fueron demasiado tiempo esperadas”, afirmó Rist.

Paralelamente, en 2025 por primera vez se registraron más muertes que nacimientos: 645.000 nacimientos frente a 651.000 fallecimientos, según el balance demográfico anual del Insee. Con estos números, Francia se suma a los países con retroceso poblacional como Japón, Italia, China, Rumania y Bulgaria.

La tasa actual es de 1,56 hijos por mujer en Francia (Foto: FreeP¡CK)

En enero de 2024, los malos registros de natalidad habían llevado a Macron a pronunciar públicamente un controvertido discurso sobre el “rearme demográfico”. En ese contexto, el gobierno francés había anunciado tanto un plan de lucha contra la infertilidad como la creación de un nuevo permiso por nacimiento, pero las medidas habían quedadas postergadas.

El plan presentado el jueves prevé una campaña de comunicación sobre los desafíos de la reproducción, que se lanzará a fines de 2026, y la próxima creación de un sitio web informativo. Aunque el presupuesto total no fue detallado.

El Ministerio de Salud también busca ampliar el acceso a la preservación de óvulos, una práctica habilitada por la ley de bioética de 2021, pero que en la práctica enfrenta extensas listas de espera. De aquí a 2028, el gobierno francés prevé habilitar varias decenas de nuevos establecimientos para ampliar este acceso. El Ejecutivo no descarta abrir el sistema al sector privado, aunque afirma que el procedimiento seguirá siendo gratuito y estará exento de toda “lógica mercantil”.

El plan también promete una mejor atención del síndrome de ovario poliquístico (SOP), un trastorno que afecta a numerosas mujeres y puede favorecer la infertilidad. Algo similar ocurre con la endometriosis, aunque en ese caso ya existe un plan gubernamental específico. Hasta ahora, en cambio, el SOP había estado ampliamente ausente del debate público.

Entre los pacientes, el anuncio fue bien recibido por el colectivo BAMP, que agrupa a personas infértiles o en tratamiento de reproducción médicamente asistida. “Estamos entrando en una nueva era: nunca hubo este nivel de consideración sobre los temas de fertilidad e infertilidad. afirmó su presidenta, Virginie Rio, en declaraciones a la AFP. Y añadió que solo “se trata apenas de un punto de partida y aún queda mucho trabajo por hacer”,

El plan contra la infertilidad será coordinado por los autores de un informe sobre las causas de la infertilidad en 2022, el profesor Samir Hamamah y Salomé Berlioux. En ese reporte, informaron que 3,3 millones de personas están afectadas por la infertilidad.

La organización, por ejemplo, impulsa la autorización en Francia del diagnóstico genético preimplantatorio (DGP), un método de diagnóstico que permite detectar anomalías en los embriones antes de su implantación. El objetivo es evitar tratamientos de RMA condenados al fracaso, aunque esta técnica genera debates éticos vinculados al riesgo de una posible deriva eugenésica.

El viraje hacia una política específicamente centrada en la infertilidad es asumido plenamente por Rist. “Cuando los franceses quieren tener un hijo, no pasan su tiempo mirando gráficos sobre demografía”, explicó su gabinete durante intercambios con la prensa.

Para terminar, el Ministerio de Salud anunció que también trabaja sobre los desafíos sanitarios vinculados al nacimiento. La preocupación no es menor: Francia registra tasas de mortalidad infantil y materna sensiblemente más altas que varios de sus vecinos europeos.