La DAIA denunció un nuevo ataque antisemita en La Plata: “Una vez más”

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) denunció este domingo un nuevo ataque antisemita, esta vez, en la capital bonaerense de La Plata. “Una vez más”, apuntó la organización mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales.

“Expresamos nuestro más enérgico repudio frente a un nuevo ataque antisemita ocurrido en la ciudad de La Plata, esta vez contra la sede de Jabad Lubavitch”, indicó la entidad que representa más de 140 instituciones judías argentinas.

El comunicado de la DAIA

Advirtió, además, “que la violencia debe ser combatida con educación y con el castigo a los responsables”. “Que el odio escala cuando no se sanciona y hoy vuelve a manifestarse en hechos concretos que no podemos naturalizar”, reforzó.

Si bien el ataque no revistió daños materiales, la DAIA advirtió su “profunda preocupación”, sobre todo por la “reiteración y cercanía temporal de estos episodios”.

“Este hecho se suma al reciente ataque contra la comunidad Max Nordau La Plata, configurando una preocupante secuencia de atentados que deben ser investigados con urgencia y condenados”, observó, y aseguró que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la División Contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encuentran llevando adelante las investigaciones correspondientes

Y cerró: “No hay lugar para la indiferencia. El antisemitismo no es un hecho aislado: es una amenaza que exige respuesta firme, coordinación institucional y aplicación del máximo rigor de la ley.

Antecedente

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau de La Plata sufrió un ataque durante la noche del último jueves. Un grupo de personas sin identificar lanzó un arma casera de tipo molotov contra el frente del edificio, “provocando rotura de vidrios y daños materiales”.

El hecho generó destrozos, pero como ocurrió durante la noche y el artefacto no llegó a encenderse, no se registraron incendios ni personas heridas, según informó el medio local 0221.com.

La Policía Científica inspeccionó el lugar y recolectó evidencias del proyectil utilizado en la agresión, que todavía es analizado. Los directivos del centro confirmaron que radicaron las denuncias pertinentes ante los organismos judiciales.