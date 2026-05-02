Atacaron el Centro Literario Israelita en La Plata con una bomba molotov
Ocurrió en el Centro Literario Israelita y las autoridades lo definen como un ataque antisemita
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El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau de La Plata sufrió un ataque durante la noche de este jueves. Un grupo de personas sin identificar lanzó un arma casera de tipo molotov contra el frente del edificio, “provocando rotura de vidrios y daños materiales”.
El hecho generó destrozos pero como ocurrió durante la noche y el artefacto no llegó a encenderse no se registraron incendios ni personas heridas, según informó el medio local 0221.com.
La Policía Científica inspeccionó el lugar y recolectó evidencias del proyectil utilizado en la agresión, que todavía es analizado. Los directivos del centro confirmaron que radicaron las denuncias pertinentes ante los organismos judiciales.
La investigación analiza los registros de las cámaras de seguridad de dos locales comerciales ubicados en las inmediaciones del edificio para reconstruir el trayecto de los sospechosos y lograr su localización e identificación.
La entidad reforzó sus protocolos de prevención y medidas de vigilancia interna tras el episodio. Para estas tareas de seguridad, los directivos coordinan acciones con el Departamento de Asistencia Comunitaria (DAC) y la delegación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
La institución vinculó el suceso, mediante un comunicado oficial, con el “crecimiento del antisemitismo a nivel nacional e internacional” y señaló que el hecho responde a climas de intolerancia que habilitan “expresiones de odio” en la sociedad.
La dirección de la biblioteca también remarcó que estos ataques no alteran su “convicción de construir cultura y pensamiento crítico” y convocó a la comunidad local a solidarizarse frente a toda forma de discriminación.
En tanto la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó un documento en el que exigió una investigación adecuada y urgente de lo ocurrido. El organismo afirmó: “Los discursos de odio y la violencia política alimentan estas acciones”. El texto destacó la tarea educativa por la paz que desarrolla la biblioteca y pidió construir una democracia inclusiva que respete los derechos humanos.
El intendente de La Plata, Julio Alak, sostuvo que la agresión atenta contra la convivencia democrática y los valores de pluralidad. El funcionario municipal aseguró que la ciudad defenderá el respeto mutuo y rechazará cualquier manifestación de odio.
Además, la AMIA y la Federación de Instituciones de La Plata también expresaron su repudio a lo que calificaron como una acción cobarde. Alberto Alba, titular de la federación, advirtió que el ataque “no solo daña a una institución histórica de la ciudad, sino que hiere el entramado social platense”.
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