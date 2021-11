La docente K de La Matanza podría volver a dar clases y el alumno increpado denuncia que sufrió amenazas

Más de dos meses pasaron de la viralización del video de la docente Laura Radetich que increpaba a un alumno por cuestionar al kirchnerismo. Ahora, la mujer podría volver a dar clases en la misma escuela de La Matanza donde protagonizó aquel incidente.

Como el sumario que había recaído sobre Radetich no prosperó, se alejó bajo una licencia médica. Así, desde agosto pasado no asiste a la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, ubicada en la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

Polémica por el video de una docente adoctrinando alumnos

Jeremías, el estudiante atacado por Radetich, expresó su preocupación por el posible retorno de la docente a la escuela a la que asiste. “Nos enteramos de que existe la posibilidad de que ella vuelva y estamos preocupados”, planteó el joven, en declaraciones a Radio Mitre.

Además, confirmó que “hubo mensajes en Twitter” que él consideró como amenazas de parte de la docente en cuestión y su pareja. “Yo no tengo Twitter, pero me los leyeron y le sacaron captura”, advirtió Jeremías.

Respecto a la probabilidad de volver a compartir la escuela con Radetich, el alumno se mostró intranquilo. “Si yo me la cruzo, la voy a pasar mal”, dijo, e insistió con su temor por las agresiones recibidas. “Una amenaza, ya me amenazó el marido y ahora me amenaza ella, no me quiere la familia, parece”, sostuvo.

El primero de los videos capturados en clase por otro alumno comienza con una referencia de la profesora de historia al expresidente Mauricio Macri. “¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”, le gritó la mujer al estudiante, a lo que el joven respondió: “¿Y este no?”.

“No, papi, no me robó nadie. Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te la da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Andá, dale. ¿Sabés cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? De 10 lucas para arriba. Porque eso es lo que dejó Macri”, continuó, y agregó: “Gracias a Dios, perdió. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no?”.

Luego, la profesora le preguntó al estudiante: “¿Vos te pensás que el pueblo es boludo?”. Entonces, este replicó: “Yo creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas”. La respuesta generó todavía más enojo en la docente, que exclamó: “¿Causas de qué? Se las hicieron. No le pudieron probar nada. Le cavaron toda la fucking Patagonia. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos”.

Laura Radetich Twitter/@mirmer26

Hacia fines de agosto, cuando se viralizaron los videos, a Radetich se la alejó provisoriamente del cargo. Además, se le inició un sumario por el artículo 139, que sostiene: “Cuando a un docente se le impute la comisión de faltas o hechos que configuren presuntivamente faltas graves, la dirección docente correspondiente procederá a una investigación a efectos de resolver sobre la conveniencia o no del pedido de instrucción del sumario a la subsecretaría de Educación”.

Pasados los dos meses todavía no hay una resolución por la vía disciplinaria más allá de la investigación está en curso. Ante la demora, la docente está alejada de la escuela únicamente por una licencia psiquiátrica que solicitó. años); descenso de jerarquía; cesantía; o exoneración que implicará su cese en todos los cargos docentes.

Si bien la investigación está en curso, a la fecha aún no hay una resolución disciplinaria. Radetich se encuentra separada de la escuela solamente por la licencia psiquiátrica que solicitó a raíz del episodio. Se especula que se va a prorrogar la licencia médica, aunque no habría ningún tipo de sanción.