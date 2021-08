La dura advertencia de un reconocido epidemiólogo de Estados Unidos sobre el final de la pandemia

“Creo que estamos más cerca del comienzo que del final de la pandemia”, lanzó Larry Brilliant, reconocido epidemiólogo estadounidense y exinvestigador de la OMS. El especialista, que trabajó en la erradicación de la viruela, la gripe y la polio, dio una entrevista a la señal CNBC en la que alertó que su principal preocupación no es el surgimiento de la variante delta, sino la aparición de “otros linajes”. Así, el problema más grande en este escenario, advirtió, es la falta de disponibilidad de vacunas para inocular a toda la población mundial.

Durante el reportaje, Brilliant recordó que, al momento, solo el 15% de las personas que habitan el planeta fueron inmunizadas. “Algunos países ni siquiera vacunaron al cinco por ciento de sus habitantes”, subrayó. En relación con la variante delta, explicó: “No va a durar tanto, pero surgirán otros linajes (...) Tratamos con un virus que tiene un período de incubación de tres días y medio y cada caso condujo a ocho más con un crecimiento exponencial. Este es quizás el virus más contagioso que hemos visto en nuestra memoria viva”.

Sin embargo, no todas son malas noticias. Para el epidemiólogo, “las vacunas están retrasando el daño” que causa el virus. “Las vacunas de ARN mensajero, la vacuna de J&J (Johnson & Johnson) en particular, nos prometieron 95% de eficacia y ofrecen respuestas incluso mejores que esta cifra, si se mantiene la definición de eficacia en cuanto a que nos mantiene a salvo, manteniéndonos fuera del hospital y con vida”. De todos modos, el especialista señaló que hay otros dos factores de eficacia: la prevención del propio contagio y de la transmisión del virus a otros individuos. “La variante delta deprime a esos dos extremos de la cadena de eficacia”, sostuvo. “Buenas noticias para mantenernos a salvo y saludables y no tan buenas noticias sobre contagiosidad y propagación”.

Además, Brilliant aclaró que se dice que el Covid-19 es “un virus para siempre” en el mismo sentido en el que se define a la influenza de tal forma. “No significa que ocupará nuestra atención y quitará todo el oxígeno del aire y dominará la conversación pública eternamente”, consideró.

Finalmente, el experto indicó por qué los números de casos de la variante delta comenzaron a caer de forma repentina en países como India o Reino Unido. “Nuestros modelos predicen esta misma tendencia en San Francisco, en Nueva York”, manifestó. “Una curva epidémica subiendo y bajando muy rápidamente. Y si eso resulta ser cierto, cumplirá con lo postulado por la ciencia que dice que esta enfermedad es tan contagiosa y es tan veloz para infectar a todo el mundo que se queda sin candidatos a infectar muy rápidamente, lo que puede significar que se trata de un fenómeno de seis meses en un país en lugar de un fenómeno de dos años”, cerró.

LA NACION