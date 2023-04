La embajada de Estados Unidos anunció un aumento en las tarifas de las visas

escuchar

La gestión y emisión de visas para viajar a Estados Unidos está en vías de aceleración en la sede consular. Así lo informaron a LA NACION fuentes de la embajada estadounidense, quienes precisaron: “ El consulado está agregando nuevas citas constantemente” . Además, advirtieron que los interesados en emitir la documentación pueden consultar la demora estimada tanto para renovación como para visas emitidas por primera vez.

Después de que se generara un cuello de botella en el sistema de turnos de renovación, que obligaba a interesados a esperar turnos por más de un año, el sistema parece haberse aceitado. Según información oficial de la Embajada de Estados Unidos a la que accedió este medio, en la Argentina se emiten turnos en los siguientes plazos:

Turno con exención de entrevista de visitante B1/B2 (usualmente, renovación de visa), dentro de un plazo de 36 días calendarios;

Turno con exención de entrevista para visas de estudiantes o programas de intercambio (F, M, J), dentro de un plazo de 36 días calendarios;

Turno con exención de entrevista para visas de trabajadores temporarios (H, L, O, P, Q), dentro de un plazo de 36 días calendarios;

Turno con exención de entrevista para visas de tripulación y tránsito (C, D, C1/D), dentro de un plazo de 36 días calendarios;

Turno para entrevistas requeridas para visas de estudiantes o programas de intercambio (F, M, J), dentro de un plazo de 2 días calendarios;

Turno para entrevistas para visas para trabajadores temporarios (H, L, O, P, Q), dentro de un plazo de 1 día calendario

Turno para entrevista para visas de tripulación y tránsito (C, D, C1/D), dentro de un plazo de 1 día calendario;

Turno para entrevista para visas de visitantes (B1/B2), dentro de un plazo de 317 días calendarios

De esta manera, el único turno que demora más de un mes es la cita para entrevistas requeridas para quienes buscan emitir una visa de visita por primera vez.

Nuevos costos

Una visa aprobada, por sí sola, no garantiza el ingreso a Estados Unidos Unsplash

En tanto, el Departamento de Estado publicó una resolución final para confirmar los aumentos en ciertas tarifas de procesamiento de solicitudes de visa de no inmigrante (NIV). Estos aumentos entrarán en vigor el 30 de mayo de 2023 .

La tarifa para visas de visitante por negocios o turismo (B1/B2) y otros tipos de visas que no requieren petición, tales como las visas para estudiantes o de intercambio, se incrementará de $160 a $185 dólares

La tarifa para ciertos tipos de visas de no inmigrantes basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) se incrementará de $190 a $205 dólares

Las tarifas para comerciantes por tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3) se incrementarán de $205 a $315 dólares

“Las tarifas para las visas de no inmigrante se establecen según el costo real que implica proporcionar los servicios, y son decididas tras realizar un estudio del costo de estos servicios”, indicaron desde la embajada a través de un comunicado, y precisaron: “El Departamento utiliza una metodología de Costo Basado en la Actividad para calcular anualmente el costo de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de visas. L as tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no están basadas en peticiones fueron actualizadas por última vez en 2012 , y algunas otras tarifas de visas de no inmigrante fueron actualizadas por última vez en 2014″.

Las visas de Estados Unidos subirán de precio a partir del próximo 30 de mayo www.esta.com.ar

Visas emitidas, en cifras

Según datos a los que accedió LA NACION, Estados Unidos emitió más 220 mil visas en la sede consular de Buenos Aires el último año , y así recuperó los índices de gestión que se registraban previos a la pandemia. En 2021, el año en que volvió a operaciones de forma con limitaciones la gestión de documentación para renovación -y emisión en casos particulares-, el total de emisiones fue de poco menos de 40 mil visas. En 2020, durante poco el tiempo que estuvo operativo al 100 por ciento el consulado, se emitieron poco más de 90 mil visas en la sede ubicada en el barrio porteño de Palermo.

Al ser consultados por este medio, desde la embajada de Estados Unidos descartaron una proyección estimada de visas emitidas para este año calendario. “No se hacen proyecciones. A fin de 2023 suben el informe de las visas emitidas este año”, resumieron.