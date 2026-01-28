La emoción de un investigador del Conicet por el estreno del nuevo streaming: de qué se trata y hasta cuándo durará

Este miércoles el investigador superior del Conicet, Flavio Quintana, dialogó con LN+ sobre el nuevo streaming del organismo cuyo propósito es monitorear los indicadores de salud de las aves marinas apostadas al sur de la provincia de Chubut. Según el experto, “esta transmisión es como abrir una gran ventana al mar argentino para todo el mundo”.

Flavio Quintana, investigador superior del Conicet

“El objetivo de este proyecto es hacer un seguimiento continuo de especies como el pingüino de Magallanes: entender cómo es el criado y el crecimiento de los pichones”, explicó Quintana.

Según el investigador, “es importante abrir al gran público este tipo de transmisiones porque de esta forma se genera una ciencia ciudadana, donde es el mismo público el que aporta nuevos datos”.

Quintana también se refirió a la duración de este nuevo streaming del Conicet. "Las cámaras están transmitiendo desde octubre, cuando llegaron los machos reproductores. Y seguramente se va a extender hasta abril, cuando los pichones puedan alimentarse por sí mismo", reveló.

El investigador en diálogo con LN+

Cómo es el monitoreo

Consultado sobre la puesta en práctica del monitoreo de las aves marinas, Quintana dijo: “Luego de instalar las cámaras de alta resolución nos pusimos a monitorear a la distancia, sin la intervención nuestra, que aunque es mínima, siempre afecta la fauna”.

Además de la obtención de nuevas conclusiones sobre el comportamiento de los animales, el monitoreo ayuda a supervisar la situación de eventos climáticos particulares, que muchas veces tienen efecto sobre el éxito reproductivo de las especies.

Los pingüinos y su particularidad

“Quienes vienen siguiendo el streaming desde los inicios, pudieron ser testigos de la eclosión de los huevos”, manifestó Quintana.

Consultado sobre el comportamiento de los pingüinos, el investigador detalló: “Esta especie tiene un ciclo anual dividido en dos etapas. La etapa reproductiva comienza en septiembre, con la llegada de los machos, que vienen migrando. Luego llegan las hembras, se establecen las parejas y ponen los huevos”.

Según Quintana, "la pregunta de cuánto vive un pingüino es muy difícil de responder para la ciencia" Gentileza Estancia San Lorenzo

Desde el prisma de Quintana, “el pingüino es un animal que se acostumbra muy rápido a la presencia del hombre”. En consonancia, agregó: “El de Magallanes es una especie particularmente agresiva, con un pico robusto y una musculatura muy fuerte. Cuando te pega un aletazo, lo sentís”.

Avistaje y trabajo de campo

Sobre la labor que vienen realizando desde el Conicet, Quintana expuso: “Por lo general, nosotros no solemos trabajar cerca de las zonas de avistamiento donde hay turistas. Pero hay estudios, por ejemplo el referido a la respuesta hormonal ante el estrés por parte de los animales, donde sí nos sirve ir a esas áreas”.

Ante la pregunta sobre cómo reconocen a los grupos de animales, el investigador respondió: “Identificamos los nidos según una definición y a las unidades de pingüinos con un chip subcutáneo”.

Por último, y volviendo sobre el disparador de su exposición, Quintana cerró: “Ojalá que este nuevo streaming de pingüinos siga potenciando esta comunidad virtual donde se discute todo lo que está pasando en relación a esta fauna”.