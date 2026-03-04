LA NACION

La Ciudad confirmó que los vecinos de Parque Patricios no podrán volver al edificio por riesgo de derrumbe

Más de 300 familias fueron evacuadas luego de la caída de la estructura interna del complejo de viviendas; las autoridades detectaron un “riesgo potencial” en la infraestructura

Más de 300 familias fueron evacuadas este martes tras el derrumbe.Ricardo Pristupluk

Más de 500 vecinos permanecen a la espera de una solución luego de que este martes se derrumbara parte de la estructura interna de un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. Las familias fueron evacuadas de forma preventiva por riesgo de derrumbe y este miércoles, 24 horas después, la Ciudad confirmó que existe un “riesgo potencial estructural” por el que no podrán regresar hasta nuevo aviso.

“Los vecinos no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas", detallaron las autoridades en un comunicado al que pudo acceder LA NACION.

Noticia en desarrollo

