La Ciudad confirmó que los vecinos de Parque Patricios no podrán volver al edificio por riesgo de derrumbe
Más de 300 familias fueron evacuadas luego de la caída de la estructura interna del complejo de viviendas; las autoridades detectaron un “riesgo potencial” en la infraestructura
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más de 500 vecinos permanecen a la espera de una solución luego de que este martes se derrumbara parte de la estructura interna de un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. Las familias fueron evacuadas de forma preventiva por riesgo de derrumbe y este miércoles, 24 horas después, la Ciudad confirmó que existe un “riesgo potencial estructural” por el que no podrán regresar hasta nuevo aviso.
“Los vecinos no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas", detallaron las autoridades en un comunicado al que pudo acceder LA NACION.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Ciudad de Buenos Aires
Parque Patricios. El tenso momento en el que un vecino culpó a la administración por el derrumbe del estacionamiento
Derrumbe en Parque Patricios. El Gobierno de la Ciudad le garantizará el alojamiento a los vecinos evacuados
Todas las promociones. La Noche de las Hamburgueserías: cuánto salen los combos a mitad de precio de cada restaurante
Más leídas de Sociedad
- 1
Vacuna del herpes zóster: los impensados pero prometedores efectos contra la demencia y la visión de los especialistas
- 2
Parque Patricios: se derrumbó el techo del estacionamiento de un complejo de viviendas
- 3
Agenda paralela: al menos 10 provincias avanzan en un proyecto propio de ley de educación nacional con un foco prioritario
- 4
Paro nacional docente: ¿hay clases este martes 3 de marzo?