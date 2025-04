La enfermera acusada por la muerte de bebés en Córdoba volvió a declarar en el juicio y explicó por qué sonríe

CÓRDOBA.- “Llevo tres años detenida por algo que no hice. Jamás hice daño a ningún bebé ni a ninguna persona, mucho menos a un bebé”. Así sostuvo su inocencia Brenda Agüero, la enfermera acusada de ser la autora material de cinco homicidios y de ocho intentos de homicidio de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, pasado este mediodía frente al jurado popular y los magistrados que intervienen en el juicio oral en su contra. Dijo “comprender” el “dolor de las madres”, pero enfatizó que ella no hizo “lo que acusan”.

En los tribunales de esta ciudad, también indicó que “cuestionan” todo lo que ella hace en las audiencias: “Sé muy bien lo que está pasando; sé la acusación, estoy consciente de eso. Mi sonrisa es porque a todas las audiencias viene mi mamá y sonrío para ella. Lo cuestionan, pero si lo tengo que seguir haciendo, lo haré, porque ella es todo”. Al hablar de su madre, Agüero se quebró.

“Voy a repetir una y mil veces que soy inocente (...). A mí me arruinaron la vida y arruinaron la vida de mi familia. A mí básicamente, me mataron en vida. Sea cual sea la decisión final, si tengo la suerte o la bendición de poder salir, tengo una vida arruinada”, describió, y añadió que la sociedad la apuntará y los medios la están llamando “asesina serial”.

La principal acusada por los hechos ocurridos entre marzo y junio de 2022 en el Neonatal, un hospital de gestión provincial, agregó que si tiene que “sonreírle” a testigos que “mintieron” lo seguirá haciendo. Sobre las madres de las víctimas, ratificó que las “comprende”. “Ellas quieren buscar justicia y yo también”, definió. Con esa frase terminó los 20 minutos de lo que fue su segunda declaración durante el juicio oral.

Terminados los testimonios de los testigos previstos para esta mañana en el proceso que comenzó a principios de enero, los abogados de la enfermera resolvieron que su defendida hiciera una ampliación de su declaración ante los jurados populares y los camaristas que, hace tres meses, siguen el juicio. Agüero está acusada como autora material de los homicidios e intentos de homicidio, y detenida desde el 19 de agosto de 2022. Hay otros diez exfuncionarios y profesionales del hospital imputados por delitos como incumplimiento de los deberes.

Agüero había hablado una vez al inicio del juicio oral, cuando no se refirió a la investigación judicial que la puso en el banquillo de los acusados, sino que apuntó al periodismo y comentó su vida privada.

Hoy también dijo estar “nerviosa por la presión de las cámaras” y aseguró que, aunque iba a responder preguntas, decidió no hacerlo “por el nivel de agresividad” del Ministerio Público Fiscal y de los abogados de la querella.

En su declaración afirmó que “se han dicho muchas cosas que no son verdad”, como “una madre que me acusó de agredirla”, otra que “dijo que habló conmigo” o que “me vieron en el Centro Obstétrico, donde había mucha gente con cofia y barbijo porque era pandemia”.

También apuntó contra las madres que sostuvieron “reconocerla por su contexto físico” cuando la detuvieron en su casa, pero “me sacaron encapuchada y de noche”. Se refirió, además, a la madre que mencionó que recordaba que la enfermera que estuvo en su habitación era una tocaya de ella. ”Hay muchas Brendas en el Neonatal; no soy la única”, dijo este mediodía Agüero.

La imputada señaló que se sintió “vulnerada, humillada” por unas fotos que mostraron durante las audiencias y que eran imágenes hechas durante un tratamiento con una nutricionista de años atrás, así como ante otras en las que se indicó que ella “era mi hermana y mi prima”.

En un tramo, planteó que “estar con un paciente hospitalizado es vivenciar con ellos; es inevitable llorar con ellos, reír con ellos. Me capacité para salvar vidas no para lo que se me está acusando”. En ese momento, subrayó: “No sé lo que pasó en el Neonatal, y no me corresponde a mí saberlo”, aunque, precisó, está “interesada en saberlo porque es lo que me trajo hasta acá”.

Justificó que en su teléfono celular hubiera búsquedas de viviendas en Buenos Aires en los días en que comenzó la investigación dado que ella es oriunda de Buenos Aires y su padre vive en Adrogué. Estos hallazgos fueron interpretados oportunamente como un posible intento de abandonar la provincia luego de las muertes de bebés en el hospital.

