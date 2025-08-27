La familia de Pablo Grillo informó que el fotoperiodista no está teniendo la evolución esperada

La familia de Pablo Grillo informó por medio de un comunicado que el fotoperiodista se encuentra “estable” en terapia intensiva pero no está teniendo la evolución que se espera. Está internado desde marzo, después de resultar herido de gravedad tras ser impactado con un proyectil en su cabeza durante una manifestación frente al Congreso.

“Se encuentra clínicamente estable en terapia intensiva, pero, neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera. El Líquido Cefalorraquídeo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro”, publicaron la familia y amigos de Grillo en la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo, en la que a menudo realizan actualizaciones sobre su estado de salud.

Además comunicaron: “Según la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho, por donde pasa el LCR, estaría dilatándose más que el izquierdo y los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el líquido no estaría funcionando”. Este martes también se le realizó una intervención en la que cerraron manualmente la válvula con una pequeña incisión.

En este contexto, desde el entorno del fotoperiodista exigieron justicia por lo sucedido y expresaron: “Pablo continúa luchando. Está con fuerzas. El cariño que le hacen llegar él lo siente y lo necesita. Gracias de todo corazón”.

Grillo tiene 35 años y es oriundo de Lanús. Después de tres meses de internación en el Hospital Ramos Mejía producto de las heridas provocadas por una cápsula de gas lacrimógeno había sido dado de alta para continuar con su tratamiento en un centro de rehabilitación, pero su estado de salud empeoró. Hace un mes, su hermano relató que el fotógrafo “ya no es el mismo”. “Actualmente, él está mucho más lento, hace las cosas muy lento”, señaló en diálogo con Futurock.

A su vez, semanas atrás, expertos en balística de la Policía de la Ciudad hicieron una pericia para reconstruir cómo se hizo el disparo que impactó en el fotógrafo, la cual fue ordenada por la jueza María Servini, quien está a cargo de la causa. Tal como informó LA NACION, peritos hicieron disparos con un arma similar a la utilizada por la Gendarmería, específicamente por el agente Héctor Guerrero, señalado como quien ejecutó el disparo que impactó en Grillo. El gendarme será indagado, en condición de imputado, el próximo 2 de septiembre.