La Justicia secuestró grabaciones de las cámaras de Nordelta por una denuncia en el caso de los audios

Además, Guillermo Francos expone hoy en el Congreso; fijan los montos que cobrarán las autoridades de mesa en las próximas elecciones; la Marina estadounidense llega a Venezuela; hoy juega el Inter Miami su pase a la final de la Leagues Cup. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 27 de agosto de 2025

Allanamientos en Nordelta por la denuncia contra el jefe de seguridad
Allanamientos en Nordelta por la denuncia contra el jefe de seguridad

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

