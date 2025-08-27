La Justicia secuestró grabaciones de las cámaras de Nordelta por una denuncia en el caso de los audios
Además, Guillermo Francos expone hoy en el Congreso; fijan los montos que cobrarán las autoridades de mesa en las próximas elecciones; la Marina estadounidense llega a Venezuela; hoy juega el Inter Miami su pase a la final de la Leagues Cup. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 27 de agosto de 2025
- La Justicia secuestró grabaciones de las cámaras de Nordelta por la denuncia contra el jefe de seguridad en el caso de los audios. El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos en el country: los investigadores también se llevaron registros del personal. Acusan a Ariel de Vicentis de haberle avisado a los hermanos dueños de droguería Suizo Argentina que eran buscados por la policía en la causa por las supuestas coimas en la compra de medicamentos.
- Guillermo Francos expone en el Congreso en medio del escándalo de los audios. El Jefe de Gabinete da hoy su informe de gestión ante la Cámara Baja en un contexto tenso mientras avanzan los pedidos de interpelación a Karina Milei, el Ministro de Salud Mario Lugones, y Federico Sturzenegger tras las sospechas de coimas en la Agencia de Discapacidad. Además, distintos bloques impulsan la creación de una comisión investigadora por la causa del fentanilo contaminado.
- El Gobierno fijó los valores que van a cobrar las autoridades de mesa y delegados en las elecciones de octubre. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, quienes realicen tareas vinculadas al acto electoral el próximo 26 de octubre recibirán un pago en concepto de viáticos que va a variar entre 40.000 y 120.000 pesos, según la funciona asignada.
- Estados Unidos difundió las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen hacia aguas cercanas a Venezuela. El Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato de la marina norteamericana se dirige hacia el Caribe sur después de retrasar su partida debido al huracán Erin. Los navíos son parte del despliegue militar norteamericano para combatir a los carteles de droga latinoamericanos. En respuesta, Venezuela anunció que va a patrullar sus costas con drones y buques.
- Juega el Inter Miami de Messi la semifinal de la Leagues Cup. El equipo dirigido por Javier Mascherano recibe a Orlando City con el objetivo de acercarse a una nueva final. El partido comienza a las 21,30: se espera que Leo vuelva a jugar después de recuperarse durante los últimos dos encuentros de una leve lesión muscular.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
