Santa Rosa tiene fecha: pronostican la llegada de la tormenta en plena ciclogénesis

Tras una semana con tiempo soleado y temperaturas primaverales, este fin de semana volverán las condiciones adversas con la llegada de un fenómeno ya conocido: la ciclogénesis, proceso de formación de un sistema de baja presión que puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes e inestabilidad. En este marco también coincidirá la tradicional tormenta de Santa Rosa.

Según el sitio especializado Meteored, la formación de un centro de bajas presiones provocará tormentas de variada intensidad en el centro del país y, especialmente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde podría triplicarse el promedio mensual de lluvias.

En la Ciudad de Buenos Aires ya se acumularon 130 milímetros en agosto y, con las precipitaciones previstas para el fin de semana, el total podría acercarse a los 200 milímetros, casi el triple del promedio histórico (70 mm) para este mes.

Se esperan lluvias fuertes durante este fin de semana. SMN

De acuerdo con las previsiones, el sábado será el inicio de la ciclogénesis en la región central del país, con lluvias, chaparrones y tormentas de distinta intensidad. Las provincias más afectadas serán Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

El domingo será día más complicado en el AMBA: se esperan lluvias intensas y tormentas aisladas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con acumulados que podrían superar los 100 mm. También se prevén ráfagas de viento superiores a 50 km/h.

El viento también será protagonista en las zonas afectadas por la ciclogénesis y la tormenta de Santa Rosa, ya que además de las precipitaciones persistentes el domingo se podrán registrar ráfagas mayores a los 50 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que la ciclogénesis se origina por una brusca caída de la presión atmosférica, que obliga al aire a reacomodarse y genera fuertes vientos. Por este motivo, emitió alertas amarillas y naranjas para Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco.

El regreso de la ciclogénesis

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Los efectos de la ciclogénesis comenzarán a sentirse sobre la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense desde la mañana de este sábado, cuando comenzarán las lluvias y tormentas que tendrán su punto más fuerte entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciclogénesis se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede ocasionar los fuertes vientos. Este temporal de gran magnitud -que tendrá como protagonista a la región central de la Argentina- provocó una serie de alertas amarillas y naranjas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que rigen sobre la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco.

Las recomendaciones del SMN

De cara a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida la población y evitar mayores inconvenientes: