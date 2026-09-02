La frase de El Principito sobre el amor propio y los vínculos: “Sos el dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides; para bien y para mal”

El Principito, un clásico escrito por Antoine de Saint-Exupéry y publicado en 1943, es una de las obras más reconocidas a nivel internacional, ya que fue traducida y leída alrededor del mundo.

El libro, que contiene fábulas, filosofía y reflexiones profundas sobre la vida, comienza con el relato del autor que -en primera persona- describe su experiencia como aviador perdido en el Sahara y donde encuentra al pequeño príncipe, proveniente del asteroide B-612, que convive con tres volcanes y una flor que intenta cuidar.

Debido a la aparición de la flor y acostumbrado a entretenerse al quitar las malas hierbas y observar la puesta del sol, decide cuidarla, pero descubre que se trata de una tarea más compleja de lo que pensaba. Es por eso que emprende un viaje en búsqueda de un amigo; es allí donde encuentra al piloto.

El Principito

A lo largo de toda la obra, el narrador y el personaje dialogan sobre la vida y los vínculos mientras viajan alrededor de diferentes planetas, donde aparecen distintos personajes y situaciones que reflejan distintos aspectos de la sociedad. El caso de la aparición de la rosa, la flor que encuentra el Principito en su planeta, le plantea al lector la importancia del cuidado y la responsabilidad, ya que el amor genuino no se basa en la perfección, sino en la intención y el compromiso continuo.

En medio de estos viajes que emprenden ambos personajes, surge la frase: “Sos el dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides; para bien y para mal”, que intenta hacer hincapié en la importancia de las decisiones de los individuos, ya que cada uno es responsable de las decisiones que toma. Esta reflexión reside en que muchas veces se tiende a culpar al resto por decisiones propias.

15 frases que resuenan luego de leer El Principito

Con el fin de provocar ciertas reflexiones internas, las siguientes frases son las que más resuenan tras leer la obra: