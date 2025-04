La historia detrás de la foto del papa Francisco en el subte

En medio de la conmoción mundial por la muerte del papa Francisco, se viralizó una particular foto que reflejó la austeridad con que se manejaba Jorge Bergoglio antes de se elegido sumo pontífice.

El fotoperiodista Pablo Leguizamón contó la historia detrás de la imagen que le tomó en 2008, cuando todavía era el arzobispo de Buenos Aires.

En la foto se lo ve a Bergoglio sentado en un vagón de la línea A de subte, cuando todavía los asientos eran de madera, rodeado de gente. El entonces arzobispo miró a la cámara y se dejó fotografiar por Leguizamón. “Pasaron 17 años de esta imagen. Es del 2008. Yo tenía 29 años y trabajaba como fotoperiodista freelance mientras estudiaba. Trataba de vender lo que hacía”, indicó el fotógrafo en diálogo con Splendid 990.

Reveló además las circunstancias de esa foto: Bergoglio cerró un encuentro público en la Plaza del Congreso el 24 de mayo del 2008 con familiares de víctimas de la tragedia del boliche Cromañón -que ocurrió cuatro años antes-, salió y se dirigió a la entrada de la línea A que hace el trayecto Plaza Miserere-Plaza de Mayo.

“En ese momento estaba el Corpus Christi (fiesta de la Iglesia para celebrar la Eucaristía). Cuando se fue al subte lo corrí. Me llamó la atención porque no se fue en auto, que un arzobispo no tuviese una custodia no era común. Se fue caminando normalmente, tomó el subte. Yo salté el molinete y me metí“, explicó Leguizamón.

Y continuó: “Ahí hice la imagen. Era un subte de madera, se movía todo, se apagaba la luz en determinados lugares, era muy oscuro para las fotos. Yo no me imaginaba que iba a ser el Papa. Sí sabía que era una imagen inusual de relevancia política en el año 2008. La quise vender y no lo conseguí, entonces me la guardé porque tenía una corazonada de que iba a valer la pena en algún momento”.

El papa Francisco murió este lunes a los 88 años. (Vatican Media via AP) Vatican Media

Luego, dijo que logró vender la foto a una empresa de noticias en el año 2013, después de que Bergoglio fue proclamado Papa. “Circuló la foto porque hablaban de él como alguien cercano a la gente, que viajaba en transporte público. Él vivía en una pensión e iba y venía de la Catedral. Vivía de una manera austera y continuó eso siendo el Papa”, insistió.

“Después me enteré de que a él no le gustaban las fotos. Sin embargo me dijeron que se sintió cómodo con mi presencia en ese momento, que no se sintió invadido. Yo no lo molestaba, por eso se ve una imagen distendida”, sostuvo también.

A modo de cierre, analizó la figura del Papa luego de esa foto y cómo continuó con su actitud cercana a la gente. “Siguió con esa línea de hacer cosas que nadie se esperada, que van de la mano con esa foto. Me dijeron que vio esa imagen y que le agradó. Me pareció una foto periodística importante porque mostró una faceta humana de él”, finalizó.

El papa Francisco murió este lunes 21 de abril un día después de Pascua a los 88 años y tras 12 años de papado. Fue el primer papa argentino y latinoamericano. Su despedida se hará toda esta semana en la Basílica de San Pedro y su funeral será este sábado.

LA NACION

Temas Papa Francisco