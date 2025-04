La Iglesia hizo un reclamo por los jubilados en la previa de las Pascuas: “No son descartables”

En la previa del domingo de Pascua, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, hizo un reclamo por los jubilados este sábado luego de que durante el Jueves Santo le lavara los pies a 12 adultos mayores en una parroquia de Villa Soldati y se manifestara en la misma dirección. Además, el representante de la Iglesia pidió buscar un consenso por los pobres y la educación, y evitar la “agresión verbal”.

“La misa del Jueves Santo es la misa en la que Jesús lava los pies a los discípulos y es un gesto absolutamente revolucionario porque en la costumbre judía de aquella época lo hacían los esclavos. Entonces, que lo hiciera Jesús, sorprendió a los discípulos. Era imposible que el hijo de Dios lavara los pies de las personas. Entonces, de alguna manera, en ese gesto, Jesús lo que quiere representar es que lava los pies de la humanidad, abraza toda nuestra vida”, introdujo Cuerva.

Fue en ese marco que indicó que los jubilados “no son descartables” al referirse a los bajos haberes, cuyo mínimo hoy se encuentra en $296.396. “A nuestros abuelos hay que cuidarlos, no son descartables, y por supuesto que una jubilación digna es parte de no hacerlos descartables, es parte de lo que significan sus derechos, que también está bueno que recordemos. Esto es una deuda, me parece que el tema de la jubilación es una deuda social y moral de la Argentina desde hace muchísimos años”, expresó en diálogo con radio Mitre.

Por otro lado, reclamó que “no llegan a comprarse un remedio” después de haber “aportado durante años con su trabajo”; insistió en que se trata de una problemática que se vive “hace muchísimos años”.

Al ser consultado sobre si apuesta a que haya algún consenso entre toda la dirigencia política en jubilaciones, educación y pobreza, el arzobispo consideró: “Los argentinos nos merecemos esa oportunidad. La grieta a mí me gusta llamarla herida, porque creo que duele en las entrañas de nuestro pueblo, pero al mismo tiempo me da esperanza de que en algún momento cicatrice”.

Además, sin nombrar al presidente Javier Milei, pidió evitar la “agresión verbal”, en medio de arremetidas por parte del mandatario a miembros de la oposición y a periodistas. “Tenemos que comenzar a dialogar, buscar puntos de encuentro, tratarnos mejor, tratar de ver que el otro no es mi enemigo. Podemos pensar distinto, pero me parece que tenemos que seguir forjando la fraternidad. Me parece que es clave que empecemos a tratarnos bien, por lo menos con respeto, con cordialidad, tratemos de evitar la descalificación, la agresión verbal, que nos lleva también a la violencia”, insistió García Cuerva.

Jorge García Cuerva con Javier Milei y Victoria Villarruel Presidencia

“Yo creo que cada uno tiene que poner lo mejor de sí mismo para que sea madrugada, para que empiece a iluminarse una Argentina distinta, que básicamente es, más allá de que pensemos distinto, sentarnos a una mesa, pensar temas que sean políticas de Estado y darle para adelante”, sumó.

La salud del Papa

En otro tramo de la entrevista, García Cuerva habló de la salud del Papa Francisco, que estuvo más de un mes internado por problemas respiratorios y tras el alta brindó un par de mensajes para los fieles para comenzar a retomar su agenda. “Yo sé lo mismo que sabemos todos. Por supuesto que es una alegría enorme poder saber que el Papa está mejor, haberlo podido ver ir a una cárcel, en esta idea de estar cerca de la fragilidad humana, para todos nosotros es una alegría y yo creo que lo lindo es que está cuidándose pero al mismo tiempo dando dos o tres palabras contundentes”, expresó el arzobispo.

Jorge García Cuerva y el Papa Francisco en 2023, cuando el Sumo Pontífice lo bendijo.

Sobre la esperanza de una visita a la Argentina, García Cuerva dijo: “No lo sé. Por supuesto que las esperanzas no se pierden pero claramente hoy la dificultad del Papa en su salud es grande y entiendo que hacer un viaje tan extenso lo va a complicar, con lo cual me permito decir que por lo menos por ahora está absolutamente fuera de agenda”.





LA NACION