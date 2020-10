El insólito error del gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo lugar durante el lanzamiento de la Escuela Sindical de Género Crédito: YouTube Gobierno de la provincia de Buenos Aires

En la tarde de este martes, Axel Kicillof participó del lanzamiento de la Escuela Sindical de Género (ESiGen). En dicha presentación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires incurrió en un insólito error: confundió el término "varones" con el de "barones", al hacer referencia a los históricos líderes bonaerenses.

Kicillof tomó la palabra en el final del lanzamiento de la Escuela Sindical de Género (ESiGen), en el que participaronla ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, la presidenta del Conicet, Ana Franchi; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber; el diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) y el secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

En este contexto, el gobernador bonaerense cometió un error con dos términos mientras resaltaba la importancia de un espacio destinado a las dirigentes gremiales, las activistas y las mujeres con condiciones y aspiraciones de liderazgo. "Creo que es muy oportuno estar ahora lanzando una Escuela Sindical de Género, era el momento. Son esas ideas que están flotando en el aire y uno se pregunta por qué no existían antes", comenzó alegando Kicillof.

Kicillof cerró el lanzamiento de la Escuela Sindical de Génro e incurrió en un error al confundir los términos "varones" con el de "barones".

Tras referirse a una situación histórica que existe con los mandatarios comunales y regionales, Kicillof incurrió en un error de términos. "En el caso particular de la cuestión sindical y la cuestión de género, es lo mismo que ocurre, si me permiten el paralelismo con la propia provincia de Buenos Aires. La política de la provincia de Buenos Aires está muy asociada con lo masculino, viene de una tradición machista. No es porque la hayan llevado adelante en esta provincia o no haya contado con mujeres, sino que hay una especie de cultura de machismo que parte de cosas tan básicas como de llamar a los intendentes o a los dirigentes del conurbano los varones (sic) del conurbano. Hay tantas referencias al machismo que, me parece, no hay que dedicarse a deconstruir, sino a demolerlo", afirmó.

Hacia el final de su exposición, Kicillof remarcó que de la misma manera que sucede en la política, también en la esfera sindical hay lugares que históricamente fueron vedados a las mujeres y que esperaba que a partir de esta iniciativa esa realidad se modificara.

"Tengo un larga historia de participación con el movimiento obrero, desde lo personal al haber sido dirigente sindical en el ámbito universitario, hasta haber trabajado en conjunto con organizaciones gremiales. Y sé que es mentira que mayoritariamente en lo proporcional los gremios estén compuestos por hombres, sin embargo hay una especie de techo de cristal, o casi podríamos decir de madera o de piedra que hace que [las mujeres] no puedan ocupar lugares dirigenciales", concluyó.