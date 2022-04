La insólita excusa de una funcionaria para no prender la cámara en un juicio: “Estoy con el toallón”

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un diálogo insólito que se produjo durante un juicio virtual realizado a través de la plataforma Zoom. En el video difundido se escucha cómo una funcionaria interrumpe al magistrado que llevaba adelante el procedimiento para explicarle que no iba a poder encender la cámara porque se estaba bañando. “Estoy con el toallón”, le dice.

La secuencia de menos de un minuto de duración comienza cuando el juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de Capital Federal, Julio Panelo, intenta cederle la palabra a un abogado para que exponga sus argumentos en el caso. Sin embargo, es interrumpido por la mujer , quien le hace el pedido menos pensado.

“Le vamos a dar la palabra al doctor Eduardo Chittaro para que formule su alegato”, dice el magistrado, e inmediatamente después la funcionaria responde: “Perdón doctor Panelo. Perdón. Discúlpeme y disculpas al Doctor Chittaro”.

Ante la inesperada interrupción, el juez, que no logra ubicar el rostro de la mujer en el monitor, le pide que encienda la cámara. “No la veo. Tiene que poner la pantalla”, alcanza a expresar antes de que esta replique: “Sí. Estoy con el toallón porque me acabo de bañar, doctor ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me lo voy a sacar cuando me termine de bañar”.

Atónito, Panelo se lleva la mano a la boca, hace apenas una mueca y le contesta: “Adelante”. Entonces, la funcionaria parece disponerse a hablar cuando se escucha un ruido de fondo y exclama: “¡Ay, perdón!”. Momentos después, la grabación termina.

Hable más fuerte que tengo una toallahttps://t.co/DArbQNn9ph — Fede RM (@fedematiz) April 5, 2022

Solo en Twitter, el video cosechaba esta mañana más de 60 mil reproducciones. Muchos usuarios compararon el hecho con la famosa escena de Los Simpsons en la que Homero responde un llamado telefónico mientras se baña en plena jornada laboral y exclama: “¡Hable más fuerte que tengo una toalla!”.