¿Es bueno comer avena todos los días? Qué dice la ciencia sobre su fibra y efectos en la digestión

La avena suele ocupar un lugar privilegiado en las recomendaciones nutricionales, pero no es un alimento universal. Aunque aporta múltiples beneficios, su consumo también requiere ciertas precauciones, especialmente en personas con condiciones específicas. En la mayoría de los casos, incorporar avena a la dieta es una decisión saludable, siempre que se controle la cantidad y la forma de preparación.

Es un cereal de la familia de las gramíneas, originario de Europa, que se ha utilizado durante siglos en distintas culturas. Su popularidad creció especialmente en regiones como Escocia y Escandinavia, donde se convirtió en base de preparaciones simples como las papillas.

La avena se convirtió en base de preparaciones simples como las papillas

Hoy se valora por su perfil nutricional: es saciante, rica en fibra y contiene compuestos con efecto antioxidante. Uno de sus principales aportes es el betaglucano, una fibra soluble que ayuda a reducir la absorción de grasas en el intestino y contribuye a disminuir el colesterol LDL. Este efecto se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además, su contenido de fibra favorece el control de la glucosa en sangre, ya que ralentiza la absorción de azúcares. Esto puede ser útil para prevenir la resistencia a la insulina y apoyar el manejo de la diabetes.

La avena también contiene avenantramidas, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y minerales como el zinc, que participan en el sistema inmunológico y en procesos de recuperación del organismo. Por otro lado, la fibra insoluble que aporta contribuye al tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento.

La avena sativa o avena simplemente, es un tipo de cereal que tiene la capacidad de favorecer al organismo de múltiples maneras (Fuente: Pexels)

¿Siempre es bueno comer avena?

A pesar de sus ventajas, no todo es beneficio automático. Consumir avena seca o sin preparación adecuada puede generar molestias digestivas, como pesadez o incluso estreñimiento. Por eso, se recomienda remojarla o cocinarla antes de ingerirla.

Otro punto a considerar es la presencia de ácido fítico, un compuesto que puede dificultar la absorción de minerales como el hierro y el zinc. Este efecto se reduce al dejar la avena en remojo durante varias horas.

La avena también contiene avenantramidas, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias Shutterstock

Además, aunque naturalmente no contiene gluten, puede contaminarse durante su procesamiento, lo que representa un riesgo para personas celíacas o con sensibilidad al gluten. También es un alimento relativamente calórico, por lo que el tamaño de las porciones debe ajustarse al resto de la dieta para evitar desequilibrios.

Entonces conviene consumirla, pero con matices. La avena puede ser un aliado nutricional dentro de una alimentación equilibrada, siempre que se consuma con moderación y se adapte a las necesidades individuales. Como ocurre con la mayoría de los alimentos, no se trata de incorporarla de forma indiscriminada, sino de entender cómo, cuánto y en qué contexto sumarla a la dieta diaria.

Con base en El Universal/GDA