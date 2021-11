Habló la joven que lanzó insultos racistas a una policía y sugirió cómo deberían sancionarla

La joven que discriminó a una oficial de policía el miércoles pasado se disculpó este lunes por su actitud y aseguró que “no volverá a ocurrir”. “No me reconozco en este hecho ocurrido, estaba bajo efectos de alcohol. No fue mi intención insultar a los policías. No tengo nada en contra de ellos. No quise insultar a otro tipo de gente. No quise que nadie se sienta ofendido tras mis palabras”, dijo en diálogo con A24.

“Les pido disculpas a todas las personas que se sintieron mal por lo dicho. No va a volver a pasar este hecho, no va a volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Es lo único que tengo para decir. Y pido disculpas a todas las personas que se sintieron agredidas”, añadió. Tras revelar que tiene 19 años y está “terminando de estudiar”, señaló que es “la primera vez” que se refiere a la policía en esos términos, y dijo que su intención no era “agredir a policías como a personas de afuera”.

"No me toques, no me gustan los negros": el insulto de una joven a una policía

Luego, confirmó que ya pidió una “mediación” para “pedirles disculpas cara a cara a los policías”, y manifestó su deseo: “Espero que acepten mis disculpas. Eso es lo que quiero”. A su vez, admitió que ese gesto no repara el daño que hizo, pero indicó que “es lo que debería hacer”. “Después, lo que se haga aparte, voy a aceptarlo y voy a hacerlo. Como un castigo”, dijo.

En esa línea, indicó que no le “molestaría hacer tareas comunitarias, es más, lo hago bajo mi responsabilidad, no tengo ningún problema. No tengo nada contra la gente... No tengo nada contra nadie”, reiteró.

Sobre el origen del problema, Sosa contó que antes del incidente en la vía pública tuvo “un problema de casi infidelidad” con su pareja en un taxi. Por otro lado, la joven explicó que le pidió disculpas a un “policial” (sic), pero desconoce si les transmitió sus disculpas a los colegas. Al mismo tiempo, lamentó que la destinataria de sus improperios fuera una mujer: “De mujer a mujer, me gustaría pedirle disculpas por haberla agredido, creo que ninguna mujer merece ser agredida”, sostuvo.

Los repudiables insultos

El acto de discriminación tuvo lugar el miércoles pasado en el barrio porteño de Colegiales cuando Sosa, alterada por una pelea de pareja, fue grabada mientras insultaba a una oficial de la policía de la Ciudad.

Cuando la agente la instaba a calmarse, la joven le gritó al hombre que la filmaba: “¡Dejá de grabarme vos, pobre de mierda!”.

Frente a los intentos de la oficial por apaciguarla, Sosa siguió con sus expresiones racistas. “¡No me toques! ¡No me gustan las negras! ¡Soltame! -exclamó-. ¡No me gustan las negras, no me gustan las negras!”.

Poco después, atacó a los testigos del episodio: “Miren lo que son, con esas ojotas de indio pobre”.

La Fiscalía PCyF 22 Especializada en Discriminación, a cargo de Mariela De Minicis, inició actuaciones de oficio por el episodio.