La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya tiene media sanción; hoy es la peregrinación a San Cayetano

El Senado le dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que retirar otro capítulo . El oficialismo logró imponer el proyecto por 37 votos a favor y 33 en contra, pero debió resignar cambios y sacar la Ley del Manejo del Fuego ante la resistencia de los aliados provinciales. La iniciativa había llegado al recinto sin el capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras. Fuera del Congreso hubo incidentes entre manifestantes y la Policía que dejaron 12 personas detenidas.

El oficialismo logró imponer el proyecto por 37 votos a favor y 33 en contra, pero debió resignar cambios y sacar la Ley del Manejo del Fuego ante la resistencia de los aliados provinciales. La iniciativa había llegado al recinto sin el capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras. Fuera del Congreso hubo incidentes entre manifestantes y la Policía que dejaron 12 personas detenidas. Los fieles ya comenzaron a ingresar al santuario de San Cayetano . La basílica del patrono del pan y del trabajo abrió sus puertas a la medianoche para recibir a los primeros devotos que participaron de la tradicional vigilia. La celebración va a continuar a lo largo del día: la misa central será a las 11 y luego se realizará la marcha de San Cayetano desde Liniers hacia Plaza de Mayo.

La basílica del patrono del pan y del trabajo abrió sus puertas a la medianoche para recibir a los primeros devotos que participaron de la tradicional vigilia. La celebración va a continuar a lo largo del día: la misa central será a las 11 y luego se realizará la marcha de San Cayetano desde Liniers hacia Plaza de Mayo. Milei asiste a la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia . Después de su jornada oficial en Quito, donde se reunió con Daniel Noboa, la delegación argentina arribó a Cali, donde será la ceremonia de jura del presidente electo. La agenda oficial argentina en Colombia comenzará con una reunión bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y luego mantendrá una audiencia con De la Espriella antes de la ceremonia de asunción.

Después de su jornada oficial en Quito, donde se reunió con Daniel Noboa, la delegación argentina arribó a Cali, donde será la ceremonia de jura del presidente electo. La agenda oficial argentina en Colombia comenzará con una reunión bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y luego mantendrá una audiencia con De la Espriella antes de la ceremonia de asunción. Donald Trump insiste en limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos . El presidente firmó dos órdenes ejecutivas para restringirla: una al ampliar la definición de las personas no elegibles para obtenerla y otra para prohibir el llamado “turismo de nacimiento”. La decisión del republicano llega después del revés de la Corte, que falló contra un decreto que había firmado Trump al día siguiente de su regreso a la Casa Blanca.

El presidente firmó dos órdenes ejecutivas para restringirla: una al ampliar la definición de las personas no elegibles para obtenerla y otra para prohibir el llamado “turismo de nacimiento”. La decisión del republicano llega después del revés de la Corte, que falló contra un decreto que había firmado Trump al día siguiente de su regreso a la Casa Blanca. Thiago Almada ya prepara el viaje para sumarse a River. Los Millonarios tienen todo listo para sellar la incorporación del volante de 25 años. La operación se habría cerrado en 20 millones de euros por la totalidad del pase, lo que la convertiría en la compra más importante de la historia del fútbol argentino.

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